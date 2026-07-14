Schnellste Wienerin: Mit 244 km/h durch die Lüfte

Wienerin Lisa Buchner bricht im Extremsport Wingsuit als Pilotin erneut österreichweite Rekorde. Sie zählt auch zu den wenigen Frauen in dieser Sparte.
Lisa Buchner ist die einzige weibliche Wingsuit-Trainerin im deutschsprachigen Raum und zählt zu den Top-Athleten in diesem Extremsport.
Bei der zweiten Pink Wingsuit Challenge vergangene Woche in Kirchberg am Walde stellte sie nun zwei neue Frauen-Österreich-Rekorde auf. In der Disziplin Distanz erreichte sie 2430 Meter, bei der Geschwindigkeit 244,4 km/h.
Und das, obwohl die Wetterbedingungen besonders herausfordernd waren und sogar einige Sprünge abgesagt werden mussten – wegen tiefer Wolken, Gewitter, Starkregen und heftigen Winden.
Kindheitstraum erfüllt
Buchner betreibt seit mittlerweile zwölf Jahren den Wingsuit-Sport, noch länger geht sie dem Fallschirmspringen nach. „Als kleines Mädchen saß ich am liebsten auf der Schaukel und wollte immer höher hinauf. Denn das war Fliegen für mich“, erzählt die 37-Jährige. Ihren Kindheitstraum hat sie sich erfüllt. Buchner: „Wenn ich fliege, bin ich frei.“ Und die purzelnden Rekorde geben der Wienerin noch weiter Auftrieb.
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