Schnellste Wienerin: Mit 244 km/h durch die Lüfte

Kindheitstraum erfüllt

Buchner betreibt seit mittlerweile zwölf Jahren den Wingsuit-Sport, noch länger geht sie dem Fallschirmspringen nach. „Als kleines Mädchen saß ich am liebsten auf der Schaukel und wollte immer höher hinauf. Denn das war Fliegen für mich“, erzählt die 37-Jährige. Ihren Kindheitstraum hat sie sich erfüllt. Buchner: „Wenn ich fliege, bin ich frei.“ Und die purzelnden Rekorde geben der Wienerin noch weiter Auftrieb.