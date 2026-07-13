„Das Leben nach Krebs-Diagnose ist ein anderes“

Tatsächlich gibt es eine Zunahme an Ersterkrankungen weltweit. „Auch in Österreich ist das so. Von 45.000 Erstdiagnosen steigt die Zahl in den kommenden Zahlen laut Prognosen auf 60.000 an“, so Sevelda. Woran das liegt? „Einerseits werden wir immer älter und andererseits haben wir verschiedene Verhaltenszüge angeeignet, die eine Erkrankung wahrscheinlicher machen“, erklärt der Onkologe. Dazu gehört Fettleibigkeit, mangelnde Bewegung, Nikotin-Konsum und ungesunde Ernährung.