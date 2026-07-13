Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Experte zu Marterbauer

„Das Leben nach Krebs-Diagnose ist ein anderes“

Innenpolitik
13.07.2026 18:57
Dr. Paul Sevelda ist Präsident der Krebshilfe Österreich – Diagnosen wie jene von Finanzminister ...
Dr. Paul Sevelda ist Präsident der Krebshilfe Österreich – Diagnosen wie jene von Finanzminister Markus Marterbauer kennt er gut.(Bild: Krone-Collage/APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von Jennifer Kapellari
Von Jennifer Kapellari

Die Krebsdiagnose von Finanzminister Markus Marterbauer erschüttert die Politik. Doch wie gefährlich ist ein Lymphom? Onkologe und Krebshilfe-Präsident Paul Sevelda erklärt im „Krone“-Gespräch, wie die Krankheit behandelt wird, wie die Heilungschancen stehen – und warum Krebsfälle insgesamt zunehmen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Paul Sevelda, Onkologe und Präsident der Krebshilfe Österreich, im „Krone“-Gespräch über die Erkrankung des Finanzministers und seine Heilungschancen.

Was für ein Krebs ist das?

Die Lymphdrüsen des Finanzministers sind befallen, erkannt wird diese Krebsart „durch die Entfernung eines vergrößerten Lymphknotens“, der dann untersucht werden kann. Umgangssprachlich spricht man vom „Lymphdrüsenkrebs“.

Wie stehen die Heilungschancen?

Laut Sevelda nicht schlecht: „Dank der modernen Medizin gibt es wirksame Therapien und sehr gute Langzeitprognosen“.

Wie läuft die Behandlung?

Lymphome werden normalerweise mit einer Chemo- und Immuntherapie behandelt. Auch eine Strahlentherapietherapie kann Teil davon sein.

Markus Marterbauer machte seine Krebserkrankung öffentlich.
Markus Marterbauer machte seine Krebserkrankung öffentlich.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Was heißt das für Patienten?

„Das Leben nach einer Krebsdiagnose ist ein anderes“, so der Experte. Für viele ist es ist ein „Schock, den man erst einmal verdauen muss“. Auch für das gesamte Umfeld sei diese Erkrankung eine Belastung.

Wo finden Patienen Unterstützung?

„Vor allem bei ihrer Familie – sie ist die wichtigste Stütze in dieser Zeit.“ Aber auch an eine der vielen Beratungsstellen der Krebshilfe Österreich können sich Betroffene wenden.

Lesen Sie auch:
Finanzminister Marterbauer ist an einem Lymphom (Blutkrebs) erkrankt.
Krone Plus Logo
Minister erkrankt
Kann jeden treffen: Tücken von Lymphdrüsenkrebs
13.07.2026
Beginnt Therapie
Finanzminister Marterbauer an Krebs erkrankt
13.07.2026
Wieso häufen sich Krebsdiagnosen?

Tatsächlich gibt es eine Zunahme an Ersterkrankungen weltweit. „Auch in Österreich ist das so. Von 45.000 Erstdiagnosen steigt die Zahl in den kommenden Zahlen laut Prognosen auf 60.000 an“, so Sevelda. Woran das liegt? „Einerseits werden wir immer älter und andererseits haben wir verschiedene Verhaltenszüge angeeignet, die eine Erkrankung wahrscheinlicher machen“, erklärt der Onkologe. Dazu gehört Fettleibigkeit, mangelnde Bewegung, Nikotin-Konsum und ungesunde Ernährung.

Was kann dagegen getan werden?

Mehr Möglichkeiten gegenzusteuern, sieht Sevelda bei der Politik. Bei Präventivmaßnahmen gäbe es „noch viel Luft nach oben“. Etwa sollte für Jugendliche der Zugang zu Nikotin sollte erschwert werden: „Wir wissen aus Studien, dass Jugendliche bei höheren Preisen auf Nikotin verzichten würden.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
13.07.2026 18:57
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Volkswagen-Chef Oliver Blume
Keine Schließungen?
Volkswagen-Chef kündigt Abbau von 50.000 Jobs an
Veit Dengler bei Martin Thür
Ex-NEOS-Abgeordneter
„Wilder“ Dengler: „Haben ein schwaches Parlament“
Anstatt des Wanderweges wurde ein viel zu schwerer Klettersteig für den Abstieg gewählt – ein ...
Bergung im Dunkeln
Pärchen erwischte Kletterroute statt Wanderweg
Musiker vs. Zeitung
Betroffene über Wecker-Urteil: „Ein böser Traum“
Viktor Erdesz lud im Jahr 2020 mit einem Foto der Wehrmacht zu einem Event der schlagenden ...
Aussteiger packt aus
Parteiaustritte nach Rechtsruck in FPÖ-Jugend
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Mirjam Puchner genießt ihr Leben als Pensionistin
237.622 mal gelesen
Mirjam Puchner genießt das Leben.
Kultur
„Ich werde nie wieder in Mörbisch auftreten!“
183.164 mal gelesen
Alfons Haider (69) steht heuer als schillernde „Zaza“ auf der Seebühne in Mörbisch. 
Ski Alpin
Nach Krankheit: Schweizer Ski-Legende verstorben
135.392 mal gelesen
Roland Collombin ist im Alter von 75 Jahren verstorben.
Innenpolitik
Bei der Paketsteuer droht Milliarden-Rückzahlung
1261 mal kommentiert
Ab Oktober kommt die Paketsteuer.
Innenpolitik
Weit weg von 1: So haben Sie die Koalition benotet
783 mal kommentiert
Musterschüler oder doch Nachzipf? Die „Krone“-Leser haben entschieden!
Wien
Jugendbande attackierte Ehepaar am Heimweg
744 mal kommentiert
Die Filmteichstraße in Favoriten
Mehr Innenpolitik
Experte zu Marterbauer
„Das Leben nach Krebs-Diagnose ist ein anderes“
Eklat wegen Russland
EU dreht weltberühmter Biennale den Geldhahn zu
2 Tote in einer Woche
Erneut Mann bei Einsatz von ICE erschossen
Vor Gipfel in Paris
Stocker will Kiew in „Position der Stärke“ sehen
Finanzen, Regierung
Rubio kontrolliert Venezuela über WhatsApp
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf