Ukrainische Ärzte lernen von steirischen Kollegen

Tausende Menschen wurden seit Beginn des Ukraine-Kriegs schwer verletzt, dabei kommt es häufig zu Amputationen von Armen und Beinen. Vor diesem Hintergrund ist am Montag eine Delegation von rund 20 ukrainischen Medizinern in die Steiermark gekommen, um sich eine Woche lang an der AUVA-Rehaklinik in Tobelbad über die Versorgung solcher Fälle auszutauschen. Hochspezialisierte Behandlungen schwerer Amputations-Verletzungen und modernste Prothesentechnik stehen dabei im Fokus.