Rotary Club aus Mödling rettet Leben in Ukraine

Sachleistungen statt Bargeld

„Bald war klar, es sollte sich um einen unauffälligen Transporter mit Spezialaufbau handeln“, so der für die Finanzen zuständige Peter Prischl . Dann wurde eine Firma für solche Aufbauten gefunden – Sitz in Dubai, Fertigung in Ankara. Daneben lief die Finanzierung auf Hochtouren, mehr als 50.000 Euro stellten die Mödlinger Rotarier auf. Unterstützung gab es von Rotary International sowie befreundeten Clubs – 115.000 Euro kamen insgesamt zusammen. „Uns war wichtig, dass nur Sachleistungen in die Ukraine gehen, kein Bargeld“, erklärt der aktuelle Club-Präsident Matthias Schiffer. Und dass der Betrieb des OP-Saales durch eine NGO vor Ort vertraglich genau geregelt ist. Zwei Jahre lang werden die Mödlinger Rotarier den Einsatz des gespendeten OP-Trucks – vor allem bei der Wundversorgung ziviler Opfer hinter der Front – mittels Monitoring genau im Auge behalten.