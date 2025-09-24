Windpark in Sandl soll kleiner werden als geplant

Drei Windräder weniger

Nun scheint es so, als könnte aus dem Windpark tatsächlich etwas werden – in etwas abgespeckter Form. Wie Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) am Mittwoch bekanntgab, haben die Projektwerber im Rahmen des UVP-Verfahrens drei Windräder aus dem Plan gestrichen, weil in unmittelbarer Nähe Lebensraum des Luchses festgestellt wurde. „Das ist ein klares Signal: Die Energiewende geht Hand in Hand mit dem Schutz von Natur und Artenvielfalt“, kommentiert Kaineder den Schritt.