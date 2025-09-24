Vorteilswelt
Rücksicht auf Luchs

Windpark in Sandl soll kleiner werden als geplant

Oberösterreich
24.09.2025 13:12
In Sandl könnten nun 19 statt der ursprünglich geplanten 22 Windräder gebaut werden.
In Sandl könnten nun 19 statt der ursprünglich geplanten 22 Windräder gebaut werden.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)

Es ist umstritten und mittlerweile zum Politikum in Oberösterreich geworden: Das größte geplante Windkraftprojekt des Landes in Sandl könnte jetzt in leicht abgespeckter Form Realität werden. Statt der ursprünglich vorgesehenen 22 sollen nun 19 Windräder gebaut werden – aus Rücksicht auf den Lebensraum des Luchses.

Der geplante Mega-Windpark in Sandl im Mühlviertel, der künftig 125.000 Haushalte mit Strom versorgen könnte, hat zuletzt zur ersten richtigen Bruchlinie in der schwarz-blauen Landeskoalition geführt. Traten ÖVP und FPÖ lange Zeit gemeinsam gegen den Ausbau von Windkraft auf, so scherte Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) kürzlich aus. Dass Sandl im kommenden Jahr zur Windkraft-Ausschlusszone erklärt werden könnte, sei kein Grund, die laufende Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für das dort geplante Projekt zu stoppen, legte der LH fest.

Drei Windräder weniger
Nun scheint es so, als könnte aus dem Windpark tatsächlich etwas werden – in etwas abgespeckter Form. Wie Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) am Mittwoch bekanntgab, haben die Projektwerber im Rahmen des UVP-Verfahrens drei Windräder aus dem Plan gestrichen, weil in unmittelbarer Nähe Lebensraum des Luchses festgestellt wurde. „Das ist ein klares Signal: Die Energiewende geht Hand in Hand mit dem Schutz von Natur und Artenvielfalt“, kommentiert Kaineder den Schritt.

Mehr Windpotenzial als erwartet
Trotz der Reduktion bleibe das 250-Millionen-Euro-Projekt in Sandl das größte Windkraftvorhaben in Oberösterreich. Es bringe Klimaschutz, Versorgungssicherheit und regionale Wertschöpfung, so Kaineder. Er betont, dass sich im Zuge des UVP-Verfahrens zeige, dass es vor Ort sogar mehr Windpotenzial gebe als erwartet. „Eine zusätzliche Bestätigung für die Standortwahl.“ 

