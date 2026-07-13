Bregenzer mit knappem Sieg im „Sommerkick“

Die Viererserie der Bregenzer in ihren Testspielen ist gerissen – nach klaren Siegen in den Vorbereitungsduellen mit St. Gallen II (4:1), Brühl (4:0) und FC Dornbirn (4:0) in denen die Schwarz-Weißen jeweils viermal trafen, mussten sie sich nun am vergangenen Wochenenden gegen den VfB Hohenems mit einem etwas knapperen 1:0 zufriedengeben. „Es war ein beidseitiger Sommerkick, es war einfach wirklich heiß“, meinte SW-Sportkoordinator Patrick Schneider, „aber das passt schon so, es war eine gute Einheit. Wir konnten einige Sachen ausprobieren und es hat sich niemand verletzt.“