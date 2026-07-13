Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

1:0 gegen Hohenems

Bregenzer mit knappem Sieg im „Sommerkick“

Vorarlberg
13.07.2026 07:55
SW-Trainer Martin Brenner traf auf seinen Ex-Klub.
SW-Trainer Martin Brenner traf auf seinen Ex-Klub.(Bild: Fabian Wohlfahrter/SW Bregenz)
Porträt von Dominik Omerzell
Von Dominik Omerzell

Nach vier Testspielsiegen mit jeweils vier Toren mussten sich die Bregenzer nun gegen den VfB Hohenems mit einem knappen 1:0-Erfolg zufriedengeben. Weiter geht es nun für Coach Martin Brenner und sein Team am Mittwoch mit dem Gradmesser gegen Bundesliga-Aufsteiger Austria Lustenau.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Viererserie der Bregenzer in ihren Testspielen ist gerissen – nach klaren Siegen in den Vorbereitungsduellen mit St. Gallen II (4:1), Brühl (4:0) und FC Dornbirn (4:0) in denen die Schwarz-Weißen jeweils viermal trafen, mussten sie sich nun am vergangenen Wochenenden gegen den VfB Hohenems mit einem etwas knapperen 1:0 zufriedengeben. „Es war ein beidseitiger Sommerkick, es war einfach wirklich heiß“, meinte SW-Sportkoordinator Patrick Schneider, „aber das passt schon so, es war eine gute Einheit. Wir konnten einige Sachen ausprobieren und es hat sich niemand verletzt.“

Thalison Oliveira traf zum 1:0 gegen Hohenems.
Thalison Oliveira traf zum 1:0 gegen Hohenems.(Bild: GEPA)

Bregenz übernahm schon in der ersten Halbzeit die Kontrolle, dennoch ging es mit einem 0:0 in die Pause. Auch nach Wiederanpfiff blieb sowohl den Hausherren in der Festspielstadt als auch den Gästen aus der Grafenstadt lange ein Tor verwehrt. Erst in der Schlussphase der Partie traf Bregenz-Neuzugang Oliveira zum 1:0-Siegtreffer.

Lesen Sie auch:
Die Bregenzer (im Bild rechts Lars Nussbaumer) sind auf einem guten Weg.
Team wächst zusammen
Planung ist abgeschlossen bei den Schwarz-Weißen
10.07.2026
Bei SW Bregenz
Ein Saisonauftakt mit Hand und Fuß
16.06.2026
Bei SW Bregenz
Sobald das Geld fließt, kann es richtig losgehen
03.06.2026

Lustenau kommt
Das nächste und vorletzte Vorbereitungsspiel vor dem Pflichtspielstart wird nun ein aussagekräftigeres werden für Trainer Martin Brenner und seine Mannschaft. Denn am Mittwoch (10:30) kommt Bundesliga-Aufsteiger Austria Lustenau ins ImmoAgentur-Stadion. „Das wird unser erster richtiger Gradmesser“, weiß Schneider, „da werden wir das erste Mal sehen, wo wir wirklich stehen.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
13.07.2026 07:55
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
16° / 29°
Symbol wolkig
Bludenz
16° / 32°
Symbol wolkig
Dornbirn
17° / 32°
Symbol wolkig
Feldkirch
15° / 32°
Symbol wolkig

krone.tv

Musiker vs. Zeitung
Betroffene über Wecker-Urteil: „Ein böser Traum“
Viktor Erdesz lud im Jahr 2020 mit einem Foto der Wehrmacht zu einem Event der schlagenden ...
Aussteiger packt aus
Parteiaustritte nach Rechtsruck in FPÖ-Jugend
Der Ganzkörperbadeanzug sorgt immer wieder für Diskussionen.
Krone Plus Logo
Burkini-Urteil
Warum auch zu wenig Stoff zu Klagen führen kann
Einen Tag nach dem Amokalarm in Bayern sind weitere Details zu dem Verdächtigen bekannt ...
Amokalarm in Bayern
„Echte Helden“: Schüler retteten verletzte Opfer
krone.tv fragt nach
Pflege-Frust? „Asylwerber sollen mitarbeiten!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Mirjam Puchner genießt ihr Leben als Pensionistin
223.372 mal gelesen
Mirjam Puchner genießt das Leben.
Kultur
„Ich werde nie wieder in Mörbisch auftreten!“
152.641 mal gelesen
Alfons Haider (69) steht heuer als schillernde „Zaza“ auf der Seebühne in Mörbisch. 
Ski Alpin
Nach Krankheit: Schweizer Ski-Legende verstorben
132.021 mal gelesen
Roland Collombin ist im Alter von 75 Jahren verstorben.
Innenpolitik
Weit weg von 1: So haben Sie die Koalition benotet
781 mal kommentiert
Musterschüler oder doch Nachzipf? Die „Krone“-Leser haben entschieden!
Wien
Jugendbande attackierte Ehepaar am Heimweg
714 mal kommentiert
Die Filmteichstraße in Favoriten
Innenpolitik
Schumann: „Spitäler nicht schließen, aber …“
654 mal kommentiert
Korinna Schumann muss in der Gesundheit sparen.
Mehr Vorarlberg
1:0 gegen Hohenems
Bregenzer mit knappem Sieg im „Sommerkick“
Altachs Patrick Greil:
„Da müsste viel passieren“
6000er geknackt
Chiara Schuler hat die große Wand durchbrochen!
Mit Seil geborgen
E-Bikerin (49) stürzt 20 Meter tief ins Bachbett
14 Meter Zaun zerstört
Porsche-Fahrer kracht in Göfis gegen Gartenzaun
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf