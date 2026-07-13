Bregenzer mit knappem Sieg im „Sommerkick“

Nach vier Testspielsiegen mit jeweils vier Toren mussten sich die Bregenzer nun gegen den VfB Hohenems mit einem knappen 1:0-Erfolg zufriedengeben. Weiter geht es nun für Coach Martin Brenner und sein Team am Mittwoch mit dem Gradmesser gegen Bundesliga-Aufsteiger Austria Lustenau.
Die Viererserie der Bregenzer in ihren Testspielen ist gerissen – nach klaren Siegen in den Vorbereitungsduellen mit St. Gallen II (4:1), Brühl (4:0) und FC Dornbirn (4:0) in denen die Schwarz-Weißen jeweils viermal trafen, mussten sie sich nun am vergangenen Wochenenden gegen den VfB Hohenems mit einem etwas knapperen 1:0 zufriedengeben. „Es war ein beidseitiger Sommerkick, es war einfach wirklich heiß“, meinte SW-Sportkoordinator Patrick Schneider, „aber das passt schon so, es war eine gute Einheit. Wir konnten einige Sachen ausprobieren und es hat sich niemand verletzt.“
Bregenz übernahm schon in der ersten Halbzeit die Kontrolle, dennoch ging es mit einem 0:0 in die Pause. Auch nach Wiederanpfiff blieb sowohl den Hausherren in der Festspielstadt als auch den Gästen aus der Grafenstadt lange ein Tor verwehrt. Erst in der Schlussphase der Partie traf Bregenz-Neuzugang Oliveira zum 1:0-Siegtreffer.
Lustenau kommt
Das nächste und vorletzte Vorbereitungsspiel vor dem Pflichtspielstart wird nun ein aussagekräftigeres werden für Trainer Martin Brenner und seine Mannschaft. Denn am Mittwoch (10:30) kommt Bundesliga-Aufsteiger Austria Lustenau ins ImmoAgentur-Stadion. „Das wird unser erster richtiger Gradmesser“, weiß Schneider, „da werden wir das erste Mal sehen, wo wir wirklich stehen.“
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