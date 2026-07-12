Porsche-Fahrer kracht in Göfis gegen Gartenzaun

Zu einem spektakulären Verkehrsunfall kam es am Sonntagmittag im Gemeindegebiet von Göfis. Kurz vor 12 Uhr war ein Pkw-Lenker mit seinem Porsche-Cabrio von Frastanz kommend in Richtung Göfis unterwegs, als er kurz nach der Ortseinfahrt aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.
Das Luxusauto kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit voller Wucht gegen einen dortigen Gartenzaun. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Zaun auf einer Länge von rund 14 Metern komplett abgeräumt und zerstört. Der verunfallte Lenker wurde nach dem Eintreffen der Rettungskräfte vor Ort erstversorgt. Über die Schwere seiner Verletzungen liegt derzeit noch keine genaue Information vor.
Rettungskräfte hatten einiges zu tun
Die alarmierte Feuerwehr Göfis rückte aus, um die Unfallstelle abzusichern, und regelte den Verkehr während der Aufräumarbeiten wechselseitig an der Unfallstelle vorbei. Da durch den Aufprall unzählige Holzsplitter auf der Straße, dem Gehsteig und dem angrenzenden Rasen verteilt wurden, reinigten die Einsatzkräfte das Areal gründlich. Am Porsche entstand erheblicher Sachschaden.
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