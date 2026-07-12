Porsche-Fahrer kracht in Göfis gegen Gartenzaun

Das Luxusauto kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit voller Wucht gegen einen dortigen Gartenzaun. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Zaun auf einer Länge von rund 14 Metern komplett abgeräumt und zerstört. Der verunfallte Lenker wurde nach dem Eintreffen der Rettungskräfte vor Ort erstversorgt. Über die Schwere seiner Verletzungen liegt derzeit noch keine genaue Information vor.