Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ach, übrigens...

„Entscheidend is‘ auf‘m Platz“

Vorarlberg
12.07.2026 16:25
Die Belgier lieferten die Antwort auf dem Rasen. Aber wer tanzt denn so?
Die Belgier lieferten die Antwort auf dem Rasen. Aber wer tanzt denn so?(Bild: AFP/JAMIE SQUIRE)
Porträt von Harald Petermichl
Von Harald Petermichl

Durch die Einflussnahme des amerikanischen Präsidenten auf die Weltmeisterschaft hat der Fußballsport gelitten, bemerkt „Krone“-Autor Harald Petermichl in seiner neuesten Kolumne. Es ist zu hoffen, dass der Schaden in Zukunft nicht noch größer wird.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Entscheidend is‘ auf‘m Platz“Charles M. Schulz hat am 4. Juli 1995 in einem seiner unendlich vielen großartigen „Peanuts“-Comics etwas vorweggenommen, was heute traurige FIFA-Realität geworden ist: Charlie Brown wird von seiner kleinen Schwester Sally vom Fernseher weggeholt und an die Haustür geschickt, weil dort das von ihm angehimmelte kleine rothaarige Mädchen stünde und nach ihm gefragt habe. Wenig überraschend stimmt das nicht, was Sally mit „April Fool“, also „April, April“ erklärt, um anschließend Charlie Browns erzürnten Einwand „This is July Fourth“ lapidar mit „Whatever“ abzutun. Fast genau auf den Tag 31 Jahre später, am 5. Juli 2026, nimmt der belgische Nationalcoach Rudi Garcia mit dem Satz „Ich wusste nicht, dass für die FIFA der 5. Juli eigentlich der 1. April ist“ die Rolle von Charlie Brown ein. Könnte fast lustig sein, ist es aber mitnichten.

Falorin Balogun kann nichts dafür.
Falorin Balogun kann nichts dafür.(Bild: AFP/ALEX GRIMM)

Denn es ging um eine fernmündliche Intervention Trumps bei Infantino und die darauffolgende Entscheidung der FIFA, dem nach einer Roten Karte gesperrten US-Stürmer Folarin Balogun bar jeder Vernunft die Spielberechtigung für das Achtelfinale zu erteilen und die in Stein gemeißelte übliche Sperre für mindestens ein Spiel zur Bewährung auszusetzen. Der gelbe Schütterschädl im Weißen Haus fand es natürlich großartig, dass sein freundliches Nachfragen bei seinem Spezl Gianni Erfolg hatte, zumal er Schiedsrichter Raphael Claus ohnehin als „ein bisschen suspekt, wenn man sich seine Vergangenheit anschaut“ einschätzt. Vermutlich hatte es der erfahrene brasilianische Referee verabsäumt, im Vorfeld des Turniers Herrn Bolsonaro angemessen zu huldigen.

Lesen Sie auch:
Gar nicht lustig: der deutsche Bundekanzler Friedrich Merz.
Ach, übrigens...
Einfach mal die Klappe halten
05.07.2026
Ach, übrigens...
Starker Titelverteidiger
21.06.2026
Ach, übrigens...
Von der Schönheit der Zahlen
28.06.2026

Zum Glück haben die Roten Teufel das Ganze frei nach Adi Preißler („Entscheidend is‘ auf‘m Platz“) sportlich gelöst und so der beabsichtigten Wettbewerbsverzerrung einen Catenaccio vorgeschoben. Das Thema ist damit aber nicht erledigt und die Büchse der Pandora bleibt geöffnet. Da hilft auch das mehr als peinliche Entrüstungs-Statement der UEFA nichts, denn ihre Repräsentanten tragen eine erhebliche Mitschuld an diesem Skandal. Mit Ausnahme der norwegischen Verbandspräsidentin Lise Klaveness halten sie seit Jahren den Mund, wenn Infantino neue dreiste Taschenspielertricks auspackt und ermutigen ihn damit, immer weiter auszutesten, ob es nicht doch irgendwo eine rote Linie gibt. Und so sind Trump und Infantino zwar die Hauptakteure in dieser Groteske, aber Ceferin, Neuendorf und Konsorten haben einen erklecklichen Beitrag dazu geleistet, die einstmals „schönste Nebensache der Welt“ auf Dauer zu zerstören.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
12.07.2026 16:25
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
17° / 28°
Symbol wolkenlos
Bludenz
16° / 32°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
17° / 31°
Symbol wolkenlos
Feldkirch
14° / 31°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Musiker vs. Zeitung
Betroffene über Wecker-Urteil: „Ein böser Traum“
Viktor Erdesz lud im Jahr 2020 mit einem Foto der Wehrmacht zu einem Event der schlagenden ...
Aussteiger packt aus
Parteiaustritte nach Rechtsruck in FPÖ-Jugend
Der Ganzkörperbadeanzug sorgt immer wieder für Diskussionen.
Krone Plus Logo
Burkini-Urteil
Warum auch zu wenig Stoff zu Klagen führen kann
Einen Tag nach dem Amokalarm in Bayern sind weitere Details zu dem Verdächtigen bekannt ...
Amokalarm in Bayern
„Echte Helden“: Schüler retteten verletzte Opfer
krone.tv fragt nach
Pflege-Frust? „Asylwerber sollen mitarbeiten!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Mirjam Puchner genießt ihr Leben als Pensionistin
198.576 mal gelesen
Mirjam Puchner genießt das Leben.
Ski Alpin
Nach Krankheit: Schweizer Ski-Legende verstorben
128.389 mal gelesen
Roland Collombin ist im Alter von 75 Jahren verstorben.
Tirol
Aufgespritzte Lippen: Beliebte Lehrerin musste weg
126.807 mal gelesen
Ein letztes Mal noch Lachen vor der Berufsschule: Melanie Stanojevic wollte unbedingt bleiben.
Wirtschaft
Preis-Schock droht: Weltmarkt fehlt Putins Diesel
1132 mal kommentiert
Die Russen haben wegen der Sprit-Krise im Land ein Exportverbot für Diesel verhängt. Das könnte ...
Innenpolitik
Weit weg von 1: So haben Sie die Koalition benotet
778 mal kommentiert
Musterschüler oder doch Nachzipf? Die „Krone“-Leser haben entschieden!
Innenpolitik
Schumann: „Spitäler nicht schließen, aber …“
597 mal kommentiert
Korinna Schumann muss in der Gesundheit sparen.
Mehr Vorarlberg
Mit Heli ins Spital
Kopfverletzungen nach Mountainbike-Unfall
Ach, übrigens...
„Entscheidend is‘ auf‘m Platz“
Anhänger übersehen
Betrunkener Radfahrer stürzt bei Überholmanöver
An der Gurtisspitze
Waldbrand erforderte Löscheinsatz aus der Luft
Schneiders Brille
Anpacken auf Götzner Art
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf