Zum Glück haben die Roten Teufel das Ganze frei nach Adi Preißler („Entscheidend is‘ auf‘m Platz“) sportlich gelöst und so der beabsichtigten Wettbewerbsverzerrung einen Catenaccio vorgeschoben. Das Thema ist damit aber nicht erledigt und die Büchse der Pandora bleibt geöffnet. Da hilft auch das mehr als peinliche Entrüstungs-Statement der UEFA nichts, denn ihre Repräsentanten tragen eine erhebliche Mitschuld an diesem Skandal. Mit Ausnahme der norwegischen Verbandspräsidentin Lise Klaveness halten sie seit Jahren den Mund, wenn Infantino neue dreiste Taschenspielertricks auspackt und ermutigen ihn damit, immer weiter auszutesten, ob es nicht doch irgendwo eine rote Linie gibt. Und so sind Trump und Infantino zwar die Hauptakteure in dieser Groteske, aber Ceferin, Neuendorf und Konsorten haben einen erklecklichen Beitrag dazu geleistet, die einstmals „schönste Nebensache der Welt“ auf Dauer zu zerstören.