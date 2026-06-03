Sobald die Gelder fließen kann es richtig losgehen

Die Vorbereitungen für die neue Saison in der Zweiten Liga laufen in Bregenz weiter auf Hochtouren. Der japanische Investor, der dabei helfen soll, den Schwarz-Weißen auf einen finanziell und sportlich sicheren Weg zu führen, ist am Montag in der Festspielstadt eingetroffen. Und seither reiht sich Gespräch an Gespräch. Am Ende aber geht es vorerst nur um eines – sobald die ersten Gelder geflossen sind, kann es richtig losgehen. Und das soll in diesen Tagen nun auch wirklich passieren. Dann werden die Bregenzer-Funktionäre das neue Konzept der Öffentlichkeit präsentieren können.