Kopfverletzungen nach Mountainbike-Unfall

Ein folgenschwerer Sturz ereignete sich am Samstagnachmittag auf einer Forststraße in Partenen. Ein 37-jähriger Mountainbiker verunglückte bei der Abfahrt von der Neuen Heilbronner Hütte schwer.
Der Hobbysportler war am Samstagnachmittag auf der Forststraße von der Neuen Heilbronner Hütte talwärts in Richtung Verbella Alpe unterwegs. Im Verlauf der Abfahrt passierte das Unglück: Aufgrund eines Fahrfehlers verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte schwer. Der 37-Jährige überschlug sich und schlug mit dem Kopf auf die Schotterstraße auf. Obwohl der Radfahrer einen Helm trug, zog er sich bei dem Aufprall schwere Verletzungen zu.
Mit dem Heli ins Spital
Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle musste der Verunglückte aufgrund der Schwere seiner Verletzungen mit dem Notarzthubschrauber direkt in das Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen werden. Über den aktuellen Zustand des Mannes ist derzeit noch nichts Näheres bekannt.
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