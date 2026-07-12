Kopfverletzungen nach Mountainbike-Unfall

Der Hobbysportler war am Samstagnachmittag auf der Forststraße von der Neuen Heilbronner Hütte talwärts in Richtung Verbella Alpe unterwegs. Im Verlauf der Abfahrt passierte das Unglück: Aufgrund eines Fahrfehlers verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte schwer. Der 37-Jährige überschlug sich und schlug mit dem Kopf auf die Schotterstraße auf. Obwohl der Radfahrer einen Helm trug, zog er sich bei dem Aufprall schwere Verletzungen zu.