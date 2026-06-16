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Bei SW Bregenz

Ein Saisonauftakt mit Hand und Fuß

2. Liga
16.06.2026 10:00
Lars Nussbaumer (r.) spielte schon in der vergangenen Saison in Bregenz.
Lars Nussbaumer (r.) spielte schon in der vergangenen Saison in Bregenz.(Bild: Fabian Wohlfahrter/SW Bregenz)
Porträt von Dominik Omerzell
Von Dominik Omerzell

23 Feldspieler und drei Goalies hatte Coach Martin Brenner beim gestrigen Trainingsstart der Bregenzer auf dem Rasen. Kennenlernen bei Traumwetter war angesagt, viele neue Gesichter in der Festspielstadt. Weitere Neuzugänge werden nächste Woche eintreffen.

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Gestern startete SW Bregenz bei Kaiserwetter in die neue Saison und der Auftakt hatte Hand und Fuß. Nachdem die Festspielstädter in der vergangenen Saison nur knapp dem Abstieg entronnen waren und nun durch einen japanischen Investor unterstützt werden, war die Arbeit, die bei den Landeshauptstädtern in den vergangenen Wochen im Hintergrund ablief, beim Trainingsauftakt erstmals richtig erkennbar. 23 Feldspieler und drei Torhüter hatte Coach Martin Brenner – der die ersten Einheiten wegen seinem frisch operierten Knie noch von der Seitenlinie aus dirigiert, aber mit Rückkehrer Murad Gerdi einen erfahrenen Co-Trainer auf dem Platz hat – bei der ersten Einheit auf dem Rasen.

Coach Martin Brenner ist derzeit noch ein wenig eingeschränkt.
Coach Martin Brenner ist derzeit noch ein wenig eingeschränkt.(Bild: Fabian Wohlfahrter/SW Bregenz)

Sieben davon liefen schon in der vergangenen Saison für Bregenz auf. Weiters vier japanische Spieler von Partnerverein Tochigi City – zwei davon als Testpiloten, ein Spielmacher und ein Stürmer werden zudem nächste Woche folgen – und Goalie Peter Kwame Aizawa reist am Samstag an. Weiters einige brasilianische Spieler, angeführt von Ex-Lustenauer Willam Rodrigues. Auch Ex-Altacher Anteo Fetahu war dabei, ein kanadischer Innenverteidiger ist ebenfalls an Bord.

William Rodrigues ist der Abwehrchef der Bregenzer.
William Rodrigues ist der Abwehrchef der Bregenzer.(Bild: Fabian Wohlfahrter/SW Bregenz)

Am Boden bleiben
Viele neue Gesichter, auch für die Spieler selbst. Was aber niemanden davon abhielt, eine intensive erste Einheit abzuliefern. Bei der durchaus Qualität zu sehen war. „Wir sind sehr froh, dass bis jetzt alles geklappt hat. Es war viel Arbeit in den vergangenen Wochen“, meinte SW-Sportkoordinator Patrick Schneider, „aber wir müssen jetzt am Boden bleiben und konzentriert weiterarbeiten. Unser erstes Ziel in dieser Saison ist der Klassenerhalt, das dürfen wir nie vergessen.“

Weitere Neuzugänge
Komplett ist Kader der Bregenzer aber noch nicht, weitere Neuzugänge werden im Laufe der nächsten Woche folgen. Bereits fixiert wurde der Transfer von George Davies, der Offensivmann lief in der vergangenen Saison für Ligakonkurrent Amstetten auf.

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