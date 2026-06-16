Ein Saisonauftakt mit Hand und Fuß

Gestern startete SW Bregenz bei Kaiserwetter in die neue Saison und der Auftakt hatte Hand und Fuß. Nachdem die Festspielstädter in der vergangenen Saison nur knapp dem Abstieg entronnen waren und nun durch einen japanischen Investor unterstützt werden, war die Arbeit, die bei den Landeshauptstädtern in den vergangenen Wochen im Hintergrund ablief, beim Trainingsauftakt erstmals richtig erkennbar. 23 Feldspieler und drei Torhüter hatte Coach Martin Brenner – der die ersten Einheiten wegen seinem frisch operierten Knie noch von der Seitenlinie aus dirigiert, aber mit Rückkehrer Murad Gerdi einen erfahrenen Co-Trainer auf dem Platz hat – bei der ersten Einheit auf dem Rasen.