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Mit Seil geborgen

E-Bikerin (49) stürzt 20 Meter tief ins Bachbett

Vorarlberg
12.07.2026 18:55
Die Verletzte wurde mittels Tau geborgen und ins Spital geflogen.
Die Verletzte wurde mittels Tau geborgen und ins Spital geflogen.(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ein schwerer Fahrradunfall überschattete am Sonntagvormittag eine geplante Radtour im Gemeindegebiet von Laterns. Eine 49-jährige E-Bike-Lenkerin stürzte im Bereich des Glockenwaldwegs rund 20 Meter tief in ein Bachbett und zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu.

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Die Frau war gegen 10 Uhr gemeinsam mit drei weiteren Radlern auf dem Weg von Rankweil in Richtung Guhlalm. Als das Quartett auf einen sehr engen Pfad stieß, entschied es sich dazu, von den E-Bikes abzusteigen und die Räder weiterzuschieben. Die 49-Jährige, die das Schlusslicht der Gruppe bildete, stieg auf der bergabwärts gewandten Seite von ihrem E-Bike ab. Dabei verlor sie  das Gleichgewicht und stürzte in der Folge etwa 20 Meter über steiles Gelände in das darunter befindliche Bachbett, wo sie verletzt liegen blieb.

Mittels Tau aus unwegsamem Gelände geborgen
Ihre drei Begleiter stiegen zu der Verunglückten ab, leisteten Erste Hilfe und setzten umgehend die Rettungskette in Gang. Aufgrund des unwegsamen Geländes gestaltete sich die Bergung der Verletzten nicht allzu einfach. Die Bergrettung musste die Frau mittels einer Seilbergung aus dem Bachbett retten. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde die 49-Jährige vom Rettungshubschrauber „Christopherus 8“ mittels Tau geborgen und zur weiteren Behandlung in das Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen. Nach Angaben der Polizei erlitt die Frau bei dem Sturz Verletzungen an den oberen Brustwirbeln sowie am Ellbogen.

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