E-Bikerin (49) stürzt 20 Meter tief ins Bachbett

Die Frau war gegen 10 Uhr gemeinsam mit drei weiteren Radlern auf dem Weg von Rankweil in Richtung Guhlalm. Als das Quartett auf einen sehr engen Pfad stieß, entschied es sich dazu, von den E-Bikes abzusteigen und die Räder weiterzuschieben. Die 49-Jährige, die das Schlusslicht der Gruppe bildete, stieg auf der bergabwärts gewandten Seite von ihrem E-Bike ab. Dabei verlor sie das Gleichgewicht und stürzte in der Folge etwa 20 Meter über steiles Gelände in das darunter befindliche Bachbett, wo sie verletzt liegen blieb.