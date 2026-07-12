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Anhänger übersehen

Betrunkener Radfahrer stürzt bei Überholmanöver

Vorarlberg
12.07.2026 15:55
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: sos)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Am Samstagnachmittag kam es in Hard zu einem unglücklichen Zwischenfall. Ein betrunkener Radfahrer wollte ein Auto mit Bootsanhänger vorbeilassen – übersah beim Zurückfahren auf die Straße aber den Anhänger und stürzte.

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Das Gespann aus Auto und Bootsanhänger war gegen 14.15 Uhr auf der Harderstraße (L3) in Richtung Hard unterwegs. Ein Radfahrer vor dem Gespann bemerkte das große Fahrzeug hinter sich und wich kurz auf eine Bushaltestelle aus, um Platz zu machen. Sobald das Auto an ihm vorbei war, lenkte der Radfahrer wieder zurück auf die Straße. Dabei übersah er allerdings völlig, dass an dem Wagen noch ein langer Bootsanhänger hing.

Verletzter wurde vor Ort verarztet
Der Radler touchierte den Anhänger und verlor das Gleichgewicht. Er stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die Rettung war aber schnell vor Ort und verarztete den Mann direkt an der Unfallstelle. Ein von der Polizei durchgeführter Alkomattest beim Radler fiel positiv aus. Dies dürfte wohl auch die mangelnde Aufmerksamkeit beim Wiedereinscheren auf die Straße erklären.   

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