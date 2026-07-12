Betrunkener Radfahrer stürzt bei Überholmanöver

Das Gespann aus Auto und Bootsanhänger war gegen 14.15 Uhr auf der Harderstraße (L3) in Richtung Hard unterwegs. Ein Radfahrer vor dem Gespann bemerkte das große Fahrzeug hinter sich und wich kurz auf eine Bushaltestelle aus, um Platz zu machen. Sobald das Auto an ihm vorbei war, lenkte der Radfahrer wieder zurück auf die Straße. Dabei übersah er allerdings völlig, dass an dem Wagen noch ein langer Bootsanhänger hing.