Chiara Schuler hat die große Wand durchbrochen!

Mit nur einer Bestleistung

Und damit mit 6003 Zählern, die sie erstmals in ihrer Karriere die bisher so große Wand durchbrechen ließen. „Eine Punktlandung, aber das interessiert niemanden. Außerdem hat sie es mit nur einer persönlichen Bestleistung geschafft. Man kann also sagen, da ist durchaus noch Luft nach oben. Sie weiß jetzt auf jeden Fall, dass sie es kann“, weiß Benning, „und man sagt, der erste 6000er ist immer der schwierigste, vielleicht gehen ja jetzt die nächsten einfacher!“