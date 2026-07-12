Chiara Schuler hat die große Wand durchbrochen!

Ländle-Mehrkämpferin Chiara Schuler hat sich am vergangenen Wochenende in Lustenau nicht nur den Landesmeistertitel im Siebenkampf geholt, sondern auch die 6000-Punkte-Bestmarke geknackt. Und VLV-Sportdirektor Sven Benning sieht immer noch Luft nach oben.
Chiara Schuler hat es geschafft, die Ländle-Mehrkämpferin hat die 6000er-Schallmauer durchbrochen! „Es waren einige, teils auch frustrierende Anläufe. Aber jetzt hat es endlich für sie geklappt“, freute sich VLV-Sportdirektor Sven Benning über die imposante Leistung, die „Kiki“ am vergangenen Wochenende bei den Mehrkampf-Landesmeisterschaften im Lustenauer Parkstadion gelungen war.
Am ersten Tag war die 25-Jährige perfekt in den Siebenkampf gestartet, mit einer persönlichen Bestleistung über 100 Meter Hürden – mit 13,51 Sekunden verbesserte sie ihre alte Marke um neun Hundertstelsekunden und kassierte dafür starke 1049 Punkte. Der Hochsprung (1,65 Meter/795 Punkte), das Kugelstoßen (13,48 Meter/759) und die 200 Meter (24,82 Sekunden/903) waren stabil, aber nicht unbedingt spektakulär. Am zweiten Tag ließ die Hörbranzerin dann aber nicht nach. 5,90 Meter und 919 Punkte im Weitsprung, 49,06 Meter und 842 Punkte mit dem Speer ließ Schuler folgen, mit 2:19,10 Minuten und 836 Punkten über die 800 Meter schloss sie den Wettkampf ab.
Mit nur einer Bestleistung
Und damit mit 6003 Zählern, die sie erstmals in ihrer Karriere die bisher so große Wand durchbrechen ließen. „Eine Punktlandung, aber das interessiert niemanden. Außerdem hat sie es mit nur einer persönlichen Bestleistung geschafft. Man kann also sagen, da ist durchaus noch Luft nach oben. Sie weiß jetzt auf jeden Fall, dass sie es kann“, weiß Benning, „und man sagt, der erste 6000er ist immer der schwierigste, vielleicht gehen ja jetzt die nächsten einfacher!“
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