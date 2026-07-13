Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Altachs Patrick Greil:

„Da müsste viel passieren“

Vorarlberg
13.07.2026 06:00
Patrick Greil ist der gefährlichste Offensivmann der Altacher.
Patrick Greil ist der gefährlichste Offensivmann der Altacher.(Bild: APA/DIETMAR STIPLOVSEK)
Porträt von Philip Kirchtag
Von Philip Kirchtag

Offensivmann Patrick Greil, der in der vergangenen Saison der stärkste Spieler der Altacher war, fühlt sich im Ländle wohl. Für einen Wechsel müsste für den Salzburger darum viel passen. Auf der sicheren Seite sind die Rheindörfler aber dennoch nicht – Greil spielte sich in den Fokus größerer Klubs, die Transferfrist dauert zudem noch lange.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Nach einigen komplizierten Jahren bei Sandhausen wechselte Kicker Patrick Greil im vergangenen Jahr nach Altach. Und für die Vorarlberger erwies sich der Salzburger als absoluter Goldgriff. Denn auch dank seiner überragenden Leistungen kamen die Rheindörfler bis ins Cup-Finale und schaffte in der Bundesliga das Ziel Klassenerhalt. Der 29-Jährige erzielte 15 Tore und lieferte sechs Vorlagen.

Ein Wechsel zu einem größeren Klub im Sommer wäre daher alles andere als eine Überraschung. Aber: „Ich habe kein Bedürfnis, mich zu verändern, denn ich spüre viel Vertrauen von Altach und werde dort wertgeschätzt. Ich fahre jeden Tag gerne ins Training und habe Spaß am Fußball. Für einen Wechsel müsste daher schon wirklich viel passieren“, bekennt sich Greil zum Verein aus dem Ländle.

Bei den Altachern fühlt sich Patrick Greil sehr wohl.
Bei den Altachern fühlt sich Patrick Greil sehr wohl.(Bild: GEPA)

Die eine oder andere lose Anfrage aus dem Ausland hätte es zwar gegeben, doch etwas richtig Konkretes war nicht dabei. Zudem fühlt sich der Salzburger mit seiner Familie im Westen Österreichs ohnehin pudelwohl. „Wir wissen schon, wie schön wir es hier haben. Es gibt nicht viele Orte, die zum Leben so toll sind. Das spielt für mich schon auch eine große Rolle“, sagt der Mittelfeldspieler im Gespräch mit der „Krone“.

„Sind auf gutem Weg“
Mit seinen Altacher Teamkollegen befindet er sich derzeit mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison, zuletzt gab es eine knappe 1:2-Testspielniederlage samt Greil-Treffer gegen den ehemaligen deutschen Bundesligisten FC Heidenheim (mit dem Eugendorfer Paul Tschernuth im Tor) und einen 1:0-Sieg gegen Super League-Aufsteiger FC Vaduz.

Lesen Sie auch:
In Altach war am Freitag jede Abühlung herzlich willkommen – schon am Vormittag hatte es weit ...
Neue Gesichter
Tropisch! Altacher schwitzen bei mehr als 30 Grad
19.06.2026
Beim SCR Altach
Forsche Jugend, aber noch wenig Routine
11.07.2026
Noch ist Zeit
Der Altacher Kader hat noch einige Baustellen
10.07.2026

Froh ist der ehemalige Anif-Spieler, dass Altach die wichtigsten Stützen für die kommende Saison halten konnte. Auch deswegen ist Greil guter Dinge, dass man am Ende erneut den Klassenerhalt bejubeln kann. „Wir müssen uns in einigen Bereichen mit Sicherheit noch etwas steigern, aber ich denke, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
13.07.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
17° / 29°
Symbol wolkig
Bludenz
16° / 32°
Symbol wolkig
Dornbirn
17° / 32°
Symbol wolkig
Feldkirch
15° / 32°
Symbol wolkig

krone.tv

Musiker vs. Zeitung
Betroffene über Wecker-Urteil: „Ein böser Traum“
Viktor Erdesz lud im Jahr 2020 mit einem Foto der Wehrmacht zu einem Event der schlagenden ...
Aussteiger packt aus
Parteiaustritte nach Rechtsruck in FPÖ-Jugend
Der Ganzkörperbadeanzug sorgt immer wieder für Diskussionen.
Krone Plus Logo
Burkini-Urteil
Warum auch zu wenig Stoff zu Klagen führen kann
Einen Tag nach dem Amokalarm in Bayern sind weitere Details zu dem Verdächtigen bekannt ...
Amokalarm in Bayern
„Echte Helden“: Schüler retteten verletzte Opfer
krone.tv fragt nach
Pflege-Frust? „Asylwerber sollen mitarbeiten!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Mirjam Puchner genießt ihr Leben als Pensionistin
220.273 mal gelesen
Mirjam Puchner genießt das Leben.
Kultur
„Ich werde nie wieder in Mörbisch auftreten!“
148.844 mal gelesen
Alfons Haider (69) steht heuer als schillernde „Zaza“ auf der Seebühne in Mörbisch. 
Ski Alpin
Nach Krankheit: Schweizer Ski-Legende verstorben
131.736 mal gelesen
Roland Collombin ist im Alter von 75 Jahren verstorben.
Innenpolitik
Weit weg von 1: So haben Sie die Koalition benotet
781 mal kommentiert
Musterschüler oder doch Nachzipf? Die „Krone“-Leser haben entschieden!
Wien
Jugendbande attackierte Ehepaar am Heimweg
707 mal kommentiert
Die Filmteichstraße in Favoriten
Innenpolitik
Schumann: „Spitäler nicht schließen, aber …“
652 mal kommentiert
Korinna Schumann muss in der Gesundheit sparen.
Mehr Vorarlberg
Altachs Patrick Greil:
„Da müsste viel passieren“
6000er geknackt
Chiara Schuler hat die große Wand durchbrochen!
Mit Seil geborgen
E-Bikerin (49) stürzt 20 Meter tief ins Bachbett
14 Meter Zaun zerstört
Porsche-Fahrer kracht in Göfis gegen Gartenzaun
Mit Heli ins Spital
Kopfverletzungen nach Mountainbike-Unfall
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf