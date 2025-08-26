„Das motiviert mich für die kommende Saison“

Ein Highlight in Götzis

Eines der Highlights für die Hörbranzerin, die Anfang September noch drei Starts bei der österreichischen U20-Meisterschaft im Gisinger Waldstadion absolviert, war ihr 800-Meter-Lauf in Götzis. „Dafür habe ich aber auch sehr viel getan. Wobei ich noch schneller sein kann, wenn ich es mir zutraue“, sagt „Kiki“, die auch mit der Entwicklung im Hochsprung zufrieden ist. „Man sieht es zwar noch nicht in den Ergebnislisten, aber ich habe das Gefühl, dass ich die Disziplin endlich verstanden habe.“ Eine Entwicklung, an der die 24-Jährige in der Hallensaison weiterarbeiten will.