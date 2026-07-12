Keinen Schein: 16-Jähriger rast der Polizei davon

Keinen Schein, ein gestohlenes Kennzeichen, Fahrerflucht. Mit einer saftigen Strafe muss ein 16-Jähriger rechnen, nachdem er der Polizei mit überhöhter Geschwindigkeit davonraste.
Das war wohl purer Zufall: Eine Polizeistreife bemerkte, dass ein Pkw-Lenker ohne zu blinken in eine Straße abbog. Daraufhin nahmen die Beamten die Verfolgung auf.
Stieg aufs Gaspedal
Das bemerkte der Lenker, stieg aufs Gas und raste der Polizei mit weit überhöhter Geschwindigkeit davon. Die Polizei schaltete Blaulicht und Folgetonhorn ein. Doch auch das brachte den Lenker nicht zum Anhalten.
Die überhöhte Geschwindigkeit wurde dem jungen Mann jedoch zum Verhängnis, und er geriet mit dem Wagen ins Schleudern. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen 16-Jährigen in Villach Land lebenden Rumänen handelt. „Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen scheinen als gestohlen auf“, gibt die Polizei bekannt. Das stritt der Beschuldigte, der keine Lenkerberechtigung besitzt, jedoch ab. Der Jugendliche gab an, den Wagen von einem Bekannten gekauft zu haben.
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