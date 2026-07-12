Keinen Schein: 16-Jähriger rast der Polizei davon

Die überhöhte Geschwindigkeit wurde dem jungen Mann jedoch zum Verhängnis, und er geriet mit dem Wagen ins Schleudern. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen 16-Jährigen in Villach Land lebenden Rumänen handelt. „Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen scheinen als gestohlen auf“, gibt die Polizei bekannt. Das stritt der Beschuldigte, der keine Lenkerberechtigung besitzt, jedoch ab. Der Jugendliche gab an, den Wagen von einem Bekannten gekauft zu haben.