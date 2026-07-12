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Gefahr für Murmeltiere

Polizei stoppt Raser auf Großglockner Straße

Kärnten
12.07.2026 19:23
Die Großglockner Hochalpenstraße
Die Großglockner Hochalpenstraße(Bild: grossglockner.at/Stabentheiner)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

„Die armen Murmeltiere!“: Gleich mehreren Motorradfahrern wurde am Wochenende die Lenkerberichtigung entzogen. Sie waren auf der Großglockner Hochalpenstraße viel zu schnell unterwegs. 

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Seit Jahren regen sich Anrainer und auch Tierschützer über Raser auf der Großglockner Straße auf. Denn vor allem für Murmeltiere stellen die viel zu schnellen Verkehrsteilnehmer eine Gefahr dar und sie müssen nicht selten mit ihrem Leben bezahlen. 

Am Wochenende konnte die Polizei gleich mehrere Motorradlenker aus dem Verkehr ziehen. Ein 22-Jähriger aus Deutschland raste am Samstag mit 130 km/h durch die erlaubte 70er-Zone. Sein Freund (27) war ebenfalls viel zu schnell unterwegs und konnte erst nach zehn Kilometern gestoppt werden. Der 22-Jährige ist seinen Schein los. Beide werden angezeigt. 

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Doch dem nicht genug. Gut zwei Stunden später – gegen 12.20 – heizte ein Italiener (38) mit seinem Motorrad bei der Polizei vorbei. Und am Sonntag gab ein deutscher Pkw-Lenker ordentlich Gas. Auch er war mit 124 km/h viel zu schnell unterwegs. Dem Auto-Lenker und dem 38-Jährigen wurde der Schein abgenommen. 

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