Polizei stoppt Raser auf Großglockner Straße

Am Wochenende konnte die Polizei gleich mehrere Motorradlenker aus dem Verkehr ziehen. Ein 22-Jähriger aus Deutschland raste am Samstag mit 130 km/h durch die erlaubte 70er-Zone. Sein Freund (27) war ebenfalls viel zu schnell unterwegs und konnte erst nach zehn Kilometern gestoppt werden. Der 22-Jährige ist seinen Schein los. Beide werden angezeigt.