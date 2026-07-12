Kunst ist sein Leben und Arbeit ein Jungbrunnen

Ein besonderes Kapitel seiner Karriere verbindet den kreativen Spross aus Kärntner Adel mit dem britischen Königshaus. Denn vor 23 Jahren erhielt Gangl als erster Künstler die Erlaubnis, auf Schloss Highgrove, damals Landsitz des heutigen King Charles, zu arbeiten. „Es entstand ein Gemälde des Anwesens, das ich jetzt der Stiftung von Prinzessin Diana zur Verfügung gestellt habe.“