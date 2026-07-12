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Max Gangl feiert

Kunst ist sein Leben und Arbeit ein Jungbrunnen

Kärnten
12.07.2026 17:00
Bildhauer, Maler und Designer Max Gangl wird 80.
Bildhauer, Maler und Designer Max Gangl wird 80.(Bild: Christian Tragner)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Max Gangl wird 80. Sein Weg führte den Bildhauer, Maler, Grafiker und Designer vom Streinbruch Krastal in die ganze Welt. 

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Zu den renommiertesten bildenden Künstlern Kärntens zählt er nicht von ungefähr. Befinden sich seine Werke doch in bedeutenden privaten wie öffentlichen Kunstsammlungen und Institutionen wie beispielsweise der Albertina Wien. Morgen, am 13. Juli, feiert der gebürtige Gailtaler nun seinen runden Geburtstag.

Von 1970 bis 1976 studierte er an der Universität für angewandte Kunst in Wien bei Hans Knesl und Wander Bertoni. Bereits während des Studiums erhielt er das Arbeitsstipendium des Landes Kärnten. Es folgten zwei Theodor-Körner-Preise: einmal für Bildhauerei 1976, danach für Grafik im Jahr 1982.

„Meine künstlerische Laufbahn führte mich an viele Orte der Welt. New York, Berlin, Wien, Istrien und die Toskana zählen zu den wichtigsten Stationen meines Schaffens“, erzählt Gangl. Heute lebt und arbeitet er in Wien sowie in seinem Freiluftatelier im Steinbruch Krastal, wo viele seiner monumentalen Steinskulpturen entstanden sind und immer noch entstehen.

Gangl mit Sohn Max und Tochter Elisabeth
Gangl mit Sohn Max und Tochter Elisabeth(Bild: Max Gangl)
Ein Meer aus Farbe und Licht: Lavendelfeld von Max Gangl
Ein Meer aus Farbe und Licht: Lavendelfeld von Max Gangl(Bild: Max Gangl)
Der Stier der Götter ist ein Markenzeichen des Künstlers
Der Stier der Götter ist ein Markenzeichen des Künstlers(Bild: Max Gangl)

Besonders bekannt ist seine Skulpturenreihe „Steinobst“: Die überdimensionalen Äpfel und Birnen, in ihrer runden Form Symbole für Mutter Erde, schmücken derzeit den Innenhof des Klagenfurter Stadthauses. Und auch den Stier als werkimmanentes Bildmotiv seit gut 45 Jahren packt Gangl immer wieder malerisch expressiv bei den Hörnern.

Ein besonderes Kapitel seiner Karriere verbindet den kreativen Spross aus Kärntner Adel mit dem britischen Königshaus. Denn vor 23 Jahren erhielt Gangl als erster Künstler die Erlaubnis, auf Schloss Highgrove, damals Landsitz des heutigen King Charles, zu arbeiten. „Es entstand ein Gemälde des Anwesens, das ich jetzt der Stiftung von Prinzessin Diana zur Verfügung gestellt habe.“

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Auch zum 80. Geburtstag von König Charles ist Gangl in London eingeladen. Er selbst feiert seinen 80er mit den drei Kindern und seinem Enkerl in Maria Saal. „Kunst ist mein Leben. Ich gehe weiter mit Leidenschaft meinem Beruf nach.

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