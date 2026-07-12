Fit Instead of Eternal Rest
Here’s How Much the Gym at the Vienna Cemetery Cost
The gym in the middle of Vienna’s Meidling Cemetery continues to stir up controversy. Following fierce criticism of the unusual project, the “Krone” now knows the costs—and they’re quite something.
Amid much media fanfare, the city opened a gym at the Meidling Cemetery in June—and sparked a wave of outrage. For many Viennese, strength training among gravestones is a breach of taboo. Renate Niklas, head of Cemeteries Vienna, on the other hand, hails the facility as an “innovation.”
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