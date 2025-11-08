Der vergoldete Boden des Handwerks

Muss ich beim Josef schweißen lassen. Kleinigkeit, denkt sich Schorsch. Wuchtet also das Graffel in den Kofferraum, fährt mit offener Heckklappe zum Josef. Der Josef steht in der Werkstatt und macht ein saures Gesicht. „Damit das klar ist, schwarz geht bei mir nichts mehr“, knurrt er den Schorsch an. „Wird schon nicht die Welt kosten. Schweiße es einfach wieder zusammen“, lacht der Schorsch noch unbedarft und ist dahin.