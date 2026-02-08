Fleischfressender Parasit sorgt für Panik in Texas

Die Neuwelt-Schraubenwurmfliege, auch bekannt als „Cochliomyia hominivorax“, ist eine parasitäre Fliegenart, die einen Parasitenbefall verursachen kann. Der Parasit ernährt sich von lebendem Gewebe, vorwiegend von Nutztieren, kann aber laut der Gesundheitsorganisation auch Menschen befallen. In Honduras ist im Sommer 2025 sogar eine Frau an dem Parasiten gestorben.

Parasit wird zur ernsthaften Bedrohung für die USA

Die Neuwelt-Schraubenwurmfliege kommt normalerweise in Gebieten wie Südamerika, Kuba, Haiti und der Dominikanischen Republik vor, hat aber in letzter Zeit eine „ernsthafte Bedrohung“ für die Vereinigten Staaten dargestellt.