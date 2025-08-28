Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bohrender Parasit

Fleischfressende Made in USA: Patientin infiziert

Ausland
28.08.2025 17:39
Sieht nicht sonderlich appetitlich aus – und begegnen möchte man ihm auch nicht wirklich: der ...
Sieht nicht sonderlich appetitlich aus – und begegnen möchte man ihm auch nicht wirklich: der Schraubenwurm Cochliomyia hominivorax.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

In den USA ist erstmals seit Jahrzehnten ein Mensch vom sogenannten Neuwelt-Schraubenwurm befallen worden. Betroffen ist eine Frau aus dem Bundesstaat Maryland, die zuvor in El Salvador gewesen war. Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC handelt es sich um eine reisebedingte Infektion.

0 Kommentare

Die Parasiten sind die Larven der Schraubenwurmfliege, Cochliomyia hominivorax. Anders als andere Maden ernähren sich diese nicht nur von abgestorbenem Gewebe, sondern fressen sich aktiv in lebendes Fleisch hinein. Befallene Wunden weiten sich dadurch schnell aus, was starke Schmerzen und gefährliche Infektionen verursacht. Unbehandelt kann ein solcher Befall sogar tödlich enden.

Die Frau aus Maryland hat sich nach Angaben der Behörden inzwischen vollständig erholt. Eine Gefahr für andere Menschen oder Tiere bestehe derzeit nicht. „Das Risiko für die öffentliche Gesundheit in den USA durch diese Einschleppung ist sehr gering“, erklärte Andrew Nixon, Sprecher des US-Gesundheitsministeriums.

Zunehmend nervöser Blick in Richtung Süden
Dennoch wächst die Sorge. Denn seit 2023 breiten sich Schraubenwürmer von Mittelamerika aus immer weiter nach Norden aus. In Mexiko wurden bis Mitte August fast 5000 Fälle bei Rindern, Hunden, Pferden und Schafen registriert – ein Anstieg von mehr als 50 Prozent gegenüber dem Vormonat. Auch Menschen mussten dort bereits behandelt werden.

Die amerikanische Landwirtschaft blickt mit wachsender Nervosität auf die Entwicklung. Sollte sich der Parasit in Texas etablieren, dem größten Rinderproduktionsstaat des Landes, drohen nach Schätzungen Schäden in Höhe von rund 1,8 Milliarden US-Dollar durch Viehverluste, zusätzliche Arbeitskosten und Medikamente.

Um ein erneutes Ausbreiten zu verhindern, plant das US-Landwirtschaftsministerium eine massive Zucht und Freisetzung steriler Schraubenwurmfliegen in Texas. Diese Methode hatte bereits in den 1950er-Jahren zum Erfolg geführt und die Art in den USA ausgerottet.

Fliege galt bereits als besiegt
Die Schraubenwurmfliege galt in den USA seit 1966 als besiegt, kehrte jedoch in den vergangenen Jahren über Mittelamerika zurück. In Ländern wie Costa Rica und Nicaragua wurden zuletzt Dutzende Fälle bei Menschen dokumentiert, einige davon mit tödlichem Ausgang.

Lesen Sie auch:
Im Haus des Meeres
Zufallsfund: Fleischfressende Wurmarten entdeckt
15.01.2025
War schon ausgerottet
Fleischfressender Parasit zurück: Frau gestorben
09.07.2025

Forscher warnen, dass eine erneute Ausbreitung nicht nur die Viehwirtschaft, sondern auch die öffentliche Gesundheit bedrohen könnte. „Wären diese Würmer nicht entfernt worden, hätten sie ihr Gehirn zerstört“, sagte etwa der Leiter des nicaraguanischen Instituts für Agrarschutz über zwei schwere Fälle.

Während die Frau in Maryland bereits genesen ist, sehen Experten den aktuellen Vorfall als Warnsignal: Die Gefahr einer erneuten Ausbreitung des Parasiten ist real.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf