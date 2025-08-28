Fleischfressende Made in USA: Patientin infiziert

Zunehmend nervöser Blick in Richtung Süden

Dennoch wächst die Sorge. Denn seit 2023 breiten sich Schraubenwürmer von Mittelamerika aus immer weiter nach Norden aus. In Mexiko wurden bis Mitte August fast 5000 Fälle bei Rindern, Hunden, Pferden und Schafen registriert – ein Anstieg von mehr als 50 Prozent gegenüber dem Vormonat. Auch Menschen mussten dort bereits behandelt werden.