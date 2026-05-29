Statt Badegästen liegen am Seeufer Granitsteine

„Grundstücke im Anlassfall kaufen“

Außerdem will der Abgeordnete wissen: „Welche Seegrundstücke befinden sich im Eigentum des Landes, sind jedoch nicht oder nur eingeschränkt öffentlich zugänglich und was sind die Gründe dafür?“ Hemetsberger bezieht sich dabei auf die strategischen Leitlinien der landeseigenen Immobilien GmbH. Darin ist festgehalten, dass „Seegrundstücke jedenfalls aktiv geprüft und im Anlassfall angekauft werden sollen, um den freien Seezugang der Oberösterreicher und damit die Daseinsvorsorge nachhaltig zu sichern“.