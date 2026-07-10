Auto in Flammen: Lenker verhinderte Waldbrand

Geistesgegenwärtig reagierte ein 51-jähriger Osttiroler Freitagmittag, als sein Fahrzeug auf einem Forstweg plötzlich Feuer fing. Statt den Wagen im Wald stehen zu lassen, lenkte er ihn noch aus dem Gefahrenbereich und verhinderte damit vermutlich einen folgenschweren Waldbrand. Das Fahrzeug brannte dennoch vollständig aus.
Gegen 13.10 Uhr bemerkte der 51-Jährige während der Fahrt auf einem Forstweg in Sillianberg, dass sein Fahrzeug in Brand geraten war. Trotz der gefährlichen Situation bewahrte der Mann einen kühlen Kopf: Er lenkte den bereits brennenden Wagen aus dem Wald zurück ins Freie, um ein Übergreifen der Flammen auf den Waldbestand zu verhindern.
Nachbarn eilten zu Hilfe
Anschließend brachte er noch sämtliche feuergefährlichen Arbeitsgeräte – darunter ein Schweiß- und ein Lötgerät – aus dem Fahrzeug in Sicherheit. Nachbarn eilten herbei und versuchten, den bereits in Vollbrand stehenden Wagen mit eigenen Mitteln zu löschen.
Totalschaden am Fahrzeug
Gegen 13.25 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Sillian mit vier Fahrzeugen und rund 20 Einsatzkräften an. Den Florianijüngern gelang es rasch, den Brand unter Kontrolle zu bringen und vollständig zu löschen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.
Technischer Defekt als Brandursache
Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. „Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst haben“, heißt es seitens der Polizei.
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