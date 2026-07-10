Auto in Flammen: Lenker verhinderte Waldbrand

Gegen 13.10 Uhr bemerkte der 51-Jährige während der Fahrt auf einem Forstweg in Sillianberg, dass sein Fahrzeug in Brand geraten war. Trotz der gefährlichen Situation bewahrte der Mann einen kühlen Kopf: Er lenkte den bereits brennenden Wagen aus dem Wald zurück ins Freie, um ein Übergreifen der Flammen auf den Waldbestand zu verhindern.