Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Casino Salzburg

Statt zum Training ging es zur „Krone“-Gala

Salzburg: Sport-Nachrichten
08.07.2026 12:00
Nach 16 Siegen in Serie und dem Titel in der 1. Klasse Nord „Team des Jahres“ geworden: USV ...
Nach 16 Siegen in Serie und dem Titel in der 1. Klasse Nord „Team des Jahres“ geworden: USV Lamprechtshausen trudelte nach dem Mallorca-Trip mit voller Mannschaft bei der Unterhaus-Gala ein.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Die Unterhaus-Kicker wurden Montag für Erfolge der Saison 2025/26 gefeiert. Mehrere Teams spritzten ihre Trainingseinheit, um im Casino Salzburg dabei zu sein. Ehrengast Toni Feldinger hatte einige wichtige Botschaften an die Gäste . . .

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Alle Jahre wieder lädt die „Krone“ die zahlreichen „Teams der Runde“ zur originalen Unterhaus-Gala ins Casino Salzburg ein. Getreu dem Motto „Ehre, wem Ehre gebührt“ wurden die Mannschaften für ihre Erfolge geehrt, bekommen dafür neue Dressen von Erima, gesponsert von den Österreichischen Lotterien. Für diesen Anlass verzichteten einige sogar auf das Training. Wie Elixhausen, eine Abordnung des SAK oder das von der „Krone“-Salzburg gewählte „Team des Jahres“: Lamprechtshausen. Die Flachgauer marschierten mit 16 Siegen in Folge zum Titel in der 1. Klasse Nord, werden mit Trainingsanzügen ausgestattet. „Die Hinrunde ist nicht so reibungslos verlaufen. Im Winter haben wir mit dem Trainingslager einen Schritt nach vorne gemacht“, erzählte Bernhard Arbinger.

Freuen sich über von den Österreichischen Lotterien zur Verfügung gestellte Erima-Dressen: ...
Freuen sich über von den Österreichischen Lotterien zur Verfügung gestellte Erima-Dressen: Daniel Raischl (SAK), Bastian Mayr (Elixhausen), Bernhard Arbinger (Lamprechtshausen), Michael Pletschacher (Plainfeld), Kristin Grömer (Geretsberg/Bürmoos), Nemanja Peric (Neumarkt/v. li.). (Bild: Andreas Tröster)
 Ebenfalls von den Teams der Runde: Michael Buchegger (Annaberg-Lungötz), Gerhard Jäger ...
 Ebenfalls von den Teams der Runde: Michael Buchegger (Annaberg-Lungötz), Gerhard Jäger (Flachau), Julian Kröll (Neukirchen), Florian Jank (Bad Hofgastein), Mario Löw (Leopoldskron-Moos), Luca Forthuber (Straßwalchen).(Bild: Andreas Tröster)
Die Damen von Geretsberg/Bürmoos stießen an: Laura Öller, Maya Ahlden, Kristin Grömer, Lisa ...
Die Damen von Geretsberg/Bürmoos stießen an: Laura Öller, Maya Ahlden, Kristin Grömer, Lisa Marie Neuhauser und Andrea Ortner (v. li.).(Bild: Andreas Tröster)
„Schussstiefel“ Christoph Beismann bekam von Feldinger einen Pullover von Erima.
„Schussstiefel“ Christoph Beismann bekam von Feldinger einen Pullover von Erima.(Bild: Andreas Tröster)
Die „Unbezwingbaren“ Tobias Führling und Daniel Fillafer (re.) mit ihren neuen Handschuhen.
Die „Unbezwingbaren“ Tobias Führling und Daniel Fillafer (re.) mit ihren neuen Handschuhen.(Bild: Andreas Tröster)
Nemanja Peric (Neumarkt), Daniel Raischl (SAK) und Luca Forthuber (Straßwalchen) mit Toni ...
Nemanja Peric (Neumarkt), Daniel Raischl (SAK) und Luca Forthuber (Straßwalchen) mit Toni Feldinger (re.).(Bild: Andreas Tröster)

Voll des Lobes für die Truppe war unser Ehrengast Toni Feldinger. „Ein extrem sympathischer Verein.“ Der Sportliche Leiter von Regionalligist Seekirchen übernimmt im Herbst neben seiner Vereinstätigkeit das Amt des Präsidenten im Salzburger Fußballverband. „Ich habe immer Kritik geübt. Aber immer nur zu kritisieren ist zu wenig. Man muss auch etwas zur Lösung beitragen“, erklärte er die Entscheidung. Für diese bekommt er – entgegen dem Glauben vieler – kein Geld. „Das ist zu 100 Prozent ehrenamtlich. Ich glaube, das Ehrenamt ist bei den Vereinen sowieso die Basis für alles“, brachte Feldinger im Gespräch mit Moderator Sebastian Steinbichler eine wichtige Botschaft.

„Schön, gut und trinkfest“
Dieser bat auch die Gewinner der Einzelwertungen auf die Bühne: Christoph Beismann (Leopoldskron) bekam als „Schussstiefel“-Sieger von Feldinger einen Pullover von Erima überreicht. Einen Stürmer wie ihn (40 Treffer) hätte wohl jedes Team gerne. Stargast Feldinger verriet freilich auch seinen persönlichen Lieblingsstürmer: „Heimo Pfeifenberger. Der war schön, gut und trinkfest“, lachte der 47-Jährige.

Lesen Sie auch:
Trainer Felix Scharinger (Mitte) kassierte nach dem entscheidenden Spiel eine Bierdusche seiner ...
Team der Saison
Lamprechtshausen? „Diese Truppe ist ein Wahnsinn“
06.07.2026
„Krone“-Meisterserie
Trotz Doublesieges gab es viel Ärger
04.07.2026

Den Gewinn der „Unbezwingbaren“-Wertung sicherte sich das Goalie-Duo von Bad Hofgastein: Tobias Führling und Daniel Fillafer. Beide bekamen – ebenfalls von Erima – ein neues Paar Tormannhandschuhe. Führling musste wegen einer Schulter-OP mitten in der Saison seinem Kollegen den Vortritt lassen. Weil beide gute Leistungen zeigten, lautet jetzt die große Frage: Wer wird die Nummer eins? „Das entscheidet der Trainer“, lachten beide.

Jubeln durfte auch Straßwalchen-Neuzugang Simon Pribik, der zwei Tickets für das Electric Love Festival gewann.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg: Sport-Nachrichten
08.07.2026 12:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Airbus im Landeanflug von Rakete getroffen
132.312 mal gelesen
Ein Airbus A319 der Delta Airlines wurde während des Landeanflugs auf Chicago von einer ...
Wien
Drama in Lokal: Wiener Szenegastronom tot gefunden
111.904 mal gelesen
Das bekannte Café Engländer in Wien
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Rache“ bei der WM: Fußball-Welt feiert USA-Aus
86.410 mal gelesen
Bitteres 1:4 gegen Belgien – die USA ist draußen.
Kolumnen
Der „blaue Brief“ für die Regierung ist unterwegs
945 mal kommentiert
Der überwiegende Teil der Regierung schafft im großen „Krone“-Zeugnis bisher lediglich ein ...
Außenpolitik
Sogar Frauen schlägern sich schon um Benzin
897 mal kommentiert
Nach stundenlangem Warten hielt sie endlich den Zapfhahn in ihren Händen – und wollte ihn nie ...
Oberösterreich
ÖGK plant großen Kahlschlag bei den Servicestellen
833 mal kommentiert
Alleine in Oberösterreich (am Bild die Zentrale in Linz) gibt es 41 Service. 
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
Im Casino Salzburg
Statt zum Training ging es zur „Krone“-Gala
Zwölf Spieler weg!
Red Bull Salzburg fährt absoluten Knallhart-Kurs
Alle Spieler dahin?
Sponsor weg! Salzburgligist in schwerer Finanznot
Für Judo-Talent
Nach erstem EM-Bronze gab es einen Blumen-Empfang
Kader fix!
Zeller Eisbären komplettieren Torhüter-Trio

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf