Statt zum Training ging es zur „Krone“-Gala

Alle Jahre wieder lädt die „Krone“ die zahlreichen „Teams der Runde“ zur originalen Unterhaus-Gala ins Casino Salzburg ein. Getreu dem Motto „Ehre, wem Ehre gebührt“ wurden die Mannschaften für ihre Erfolge geehrt, bekommen dafür neue Dressen von Erima, gesponsert von den Österreichischen Lotterien. Für diesen Anlass verzichteten einige sogar auf das Training. Wie Elixhausen, eine Abordnung des SAK oder das von der „Krone“-Salzburg gewählte „Team des Jahres“: Lamprechtshausen. Die Flachgauer marschierten mit 16 Siegen in Folge zum Titel in der 1. Klasse Nord, werden mit Trainingsanzügen ausgestattet. „Die Hinrunde ist nicht so reibungslos verlaufen. Im Winter haben wir mit dem Trainingslager einen Schritt nach vorne gemacht“, erzählte Bernhard Arbinger.