Statt zum Training ging es zur „Krone“-Gala

Die Unterhaus-Kicker wurden Montag für Erfolge der Saison 2025/26 gefeiert. Mehrere Teams spritzten ihre Trainingseinheit, um im Casino Salzburg dabei zu sein. Ehrengast Toni Feldinger hatte einige wichtige Botschaften an die Gäste . . .
Alle Jahre wieder lädt die „Krone“ die zahlreichen „Teams der Runde“ zur originalen Unterhaus-Gala ins Casino Salzburg ein. Getreu dem Motto „Ehre, wem Ehre gebührt“ wurden die Mannschaften für ihre Erfolge geehrt, bekommen dafür neue Dressen von Erima, gesponsert von den Österreichischen Lotterien. Für diesen Anlass verzichteten einige sogar auf das Training. Wie Elixhausen, eine Abordnung des SAK oder das von der „Krone“-Salzburg gewählte „Team des Jahres“: Lamprechtshausen. Die Flachgauer marschierten mit 16 Siegen in Folge zum Titel in der 1. Klasse Nord, werden mit Trainingsanzügen ausgestattet. „Die Hinrunde ist nicht so reibungslos verlaufen. Im Winter haben wir mit dem Trainingslager einen Schritt nach vorne gemacht“, erzählte Bernhard Arbinger.
Voll des Lobes für die Truppe war unser Ehrengast Toni Feldinger. „Ein extrem sympathischer Verein.“ Der Sportliche Leiter von Regionalligist Seekirchen übernimmt im Herbst neben seiner Vereinstätigkeit das Amt des Präsidenten im Salzburger Fußballverband. „Ich habe immer Kritik geübt. Aber immer nur zu kritisieren ist zu wenig. Man muss auch etwas zur Lösung beitragen“, erklärte er die Entscheidung. Für diese bekommt er – entgegen dem Glauben vieler – kein Geld. „Das ist zu 100 Prozent ehrenamtlich. Ich glaube, das Ehrenamt ist bei den Vereinen sowieso die Basis für alles“, brachte Feldinger im Gespräch mit Moderator Sebastian Steinbichler eine wichtige Botschaft.
„Schön, gut und trinkfest“
Dieser bat auch die Gewinner der Einzelwertungen auf die Bühne: Christoph Beismann (Leopoldskron) bekam als „Schussstiefel“-Sieger von Feldinger einen Pullover von Erima überreicht. Einen Stürmer wie ihn (40 Treffer) hätte wohl jedes Team gerne. Stargast Feldinger verriet freilich auch seinen persönlichen Lieblingsstürmer: „Heimo Pfeifenberger. Der war schön, gut und trinkfest“, lachte der 47-Jährige.
Den Gewinn der „Unbezwingbaren“-Wertung sicherte sich das Goalie-Duo von Bad Hofgastein: Tobias Führling und Daniel Fillafer. Beide bekamen – ebenfalls von Erima – ein neues Paar Tormannhandschuhe. Führling musste wegen einer Schulter-OP mitten in der Saison seinem Kollegen den Vortritt lassen. Weil beide gute Leistungen zeigten, lautet jetzt die große Frage: Wer wird die Nummer eins? „Das entscheidet der Trainer“, lachten beide.
Jubeln durfte auch Straßwalchen-Neuzugang Simon Pribik, der zwei Tickets für das Electric Love Festival gewann.
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