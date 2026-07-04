Rache-Rufe bei Trauerfeier für Khamenei in Teheran

Großes Aufgebot an Sicherheitskräften

Mehr als 65.000 Sicherheitskräfte werden in den Metropolen im Einsatz sein, wie die iranische Nachrichtenagentur Fars unter Berufung auf den Oberbefehlshaber der iranischen Ordnungskräfte berichtete. Weitere 200.000 Einsatzkräfte sollen dafür sorgen, die Straßen und Grenzgebiete sicher zu halten. Khameneis Regime duldete keine Kritik. Für Regierungskritiker und Demonstranten hat sich die Lage jedoch auch nach seinem Tod nicht merklich verbessert.