82-Jährige wird mit Jeff Bezos ins Weltall fliegen

„Willkommen in der Crew, Wally“

1961 sei Funk als Teil des „Mercury 13“-Programms „Woman in Space“ an der Spitze ihrer Klasse gestanden. Obwohl sie ihre Ausbildung abgeschlossen habe, sei das Programm abgebrochen worden und keine der Teilnehmerinnen ins All geflogen, schilderte Bezos in einem Instagram-Posting. Nun sei es jedoch so weit. „Willkommen in der Crew, Wally. Wir freuen uns, dass Sie am 20. Juli als unser Ehrengast mit uns fliegen werden“, so Bezos.