Russische Schüler lernen unter „Z“-Symbol schießen

Seit dem 24. Februar 2022 wird der Welt täglich das Blutvergießen in der Ukraine vor Augen geführt. Bemerkenswert ist, dass bezugnehmende Fotos überwiegend in der Ukraine und von der ukrainischen Seite der Front aufgenommen wurden und werden. Dies hängt damit zusammen, dass in der Ukraine weiterhin unabhängige Journalisten tätig sind, während es in Russland so gut wie keine mehr gibt. Sehr vieles liegt daher über den Aggressor im Dunklen – Exilmedien kämpfen jedoch vehement um mehr Einblicke.