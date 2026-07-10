68.000 Schüler freuen sich auf die Sommerferien

„Abenteuer Lesen“ auch kommendes Schuljahr

Bevor die Ferien heute beginnen, waren Theo Lesefuchs und Leseonkel Christian noch in zahlreichen Schulen unterwegs, um den Schülerinnen und Schülern die Freude am Lesen näherzubringen. „Es war einfach schön zu erleben, wie du die Kinder mit deinen Geschichten in den Bann gezogen hast. Mir ist dabei wirklich das Herz aufgegangen. So viel Begeisterung, Neugier und Freude in den Gesichtern der Kinder zu sehen, war etwas ganz Besonderes“, so eine Freizeitpädagogin der Ganztagsschule in Globasnitz.