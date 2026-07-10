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Zeugnistag

68.000 Schüler freuen sich auf die Sommerferien

Kärnten
10.07.2026 05:05
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

Nach einem erfolgreichen Schuljahr stehen jetzt Erholung, Abenteuer und jede Menge Freizeit auf dem Programm. Die „Krone“ hat sich umgehört, worauf sich Kärntens Schülerinnen und Schüler am meisten freuen.

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Endlich Ferien! Nach monatelangem Lernen und zahlreichen Schularbeiten geht es heute für 68.000 Kinder und Jugendliche in die wohlverdienten Sommerferien. Das „Strebern“ hat sich für Kärntens Schülerinnen und Schüler ausgezahlt. In den allgemeinen Pflichtschulen sind 62,2 Prozent der Noten „Sehr gut“ und nur 0,4 Prozent „Nicht genügend“.

Spitzenreiter für „Einser“ in der Volksschule ist „Bewegung und Sport“, in der Mittelschule „Religion“. Die meisten „Fleck“ gab’s in Deutsch und Mathematik. Im Bundesschulbereich wurden 46 Prozent „Sehr gut“ und 1,9 Prozent „Nicht genügend“ verteilt.

Was unternehmen Kärntens Schüler in den Ferien?
An den AHS sind laut Bildungsdirektion erfahrungsgemäß rund 96 Prozent der Schülerinnen und Schüler aufstiegsberechtigt, an den HTL etwa 89 Prozent. Rund 1,5 Prozent (AHS) bzw. 3,5 Prozent (HTL) haben ein „Nicht genügend“ mit Aufstiegsklausel. Eine Wiederholungsprüfung müssen rund 3 Prozent der AHS- und 6 Prozent der HTL-Schüler absolvieren, wenn sie aufsteigen wollen. Drei oder mehr „Nicht genügend“ und damit keine Aufstiegsberechtigung haben etwa 0,5 Prozent an den AHS und 4 Prozent an den HTL.

In der Volksschule Kraig ist die Vorfreude auf die Ferien riesengroß.
In der Volksschule Kraig ist die Vorfreude auf die Ferien riesengroß.(Bild: Handler Wolfgang)
Die Schülerinnen und Schüler der MS Wolfsberg sind richtige Lesefüchse.
Die Schülerinnen und Schüler der MS Wolfsberg sind richtige Lesefüchse.(Bild: Christian Krall)
In der Volksschule Globasnitz lauschten die Kinder aufmerksam denn Geschichten von Leseonkel ...
In der Volksschule Globasnitz lauschten die Kinder aufmerksam denn Geschichten von Leseonkel Christian.(Bild: Christian Krall)
Auch Theo Lesefuchs gratulierte den Kindern in der VS Kraig.
Auch Theo Lesefuchs gratulierte den Kindern in der VS Kraig.(Bild: Handler Wolfgang)
In der Mittelschule Bildungswelt Wolfsberg wurde fleißig mitgemacht.
In der Mittelschule Bildungswelt Wolfsberg wurde fleißig mitgemacht.(Bild: Christian Krall)
Theo Lesefuchs ist überall beliebt – auch in Globasnitz.
Theo Lesefuchs ist überall beliebt – auch in Globasnitz.(Bild: Christian Krall)

Ob eine Reise in die Ferne, ein Sprung in den See oder gemeinsame Zeit mit Freunden in der Natur – Kärntens Schülerinnen und Schüler wird in den kommenden Wochen bestimmt nicht langweilig. Wir haben die Volksschule Kraig besucht und uns umgehört, was die Kinder in ihrer Freizeit vorhaben.

Grundnahrungsmittel: Eiscreme!
„Wir fahren gleich nach der Zeugnisverteilung nach Schweden. Dort werden wir mit unserem Bus campen. Außerdem werde ich mit meiner Mama im Nationalpark reiten gehen – darauf freu‘ ich mich schon besonders“, erzählt uns Eva. „Für mich ist im Sommer das Grundnahrungsmittel Eis – davon werde ich ganz viel essen“, schmunzelt Johanna.

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„Ich werde schwimmen gehen, Stand-up-Paddling ausprobieren, mit meinem Papa wandern und vielleicht fahren wir auch nach Italien, denn meine Mama liebt das Land“, erzählt Jeffrey.

„Abenteuer Lesen“ auch kommendes Schuljahr
Bevor die Ferien heute beginnen, waren Theo Lesefuchs und Leseonkel Christian noch in zahlreichen Schulen unterwegs, um den Schülerinnen und Schülern die Freude am Lesen näherzubringen. „Es war einfach schön zu erleben, wie du die Kinder mit deinen Geschichten in den Bann gezogen hast. Mir ist dabei wirklich das Herz aufgegangen. So viel Begeisterung, Neugier und Freude in den Gesichtern der Kinder zu sehen, war etwas ganz Besonderes“, so eine Freizeitpädagogin der Ganztagsschule in Globasnitz.

Auch in der Mittelschule Bildungswelt Wolfsberg waren die Schülerinnen und Schüler mit Begeisterung dabei. Es wurde gelesen, über das Thema „Wie halte ich ein Referat?“ gesprochen und viel gelacht. Unsere Aktion „Abenteuer Lesen“ wird auch im kommenden Jahr fortgesetzt. Wenn Theo Lesefuchs und Leseonkel Christian auch an eure Schule kommen sollen, schreibt einfach eine E-Mail an: theo@krone.at.

Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern einen entspannten Ferienbeginn und spannende Sommerferien!

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