Margaret Qualley trägt nichts als ein Handtuch!

Wer sie unterstützt

Die Tochter von Schauspielerin Andie McDowell hatte dem 41-Jährigen im August 2023 das Ja-Wort gegeben. Im Interview schwärmte sie über die Unterstützung, die sie von ihrem Mann bekommt: „Jack hat mir auf jeden Fall geholfen, in dem er mir mehr Selbstvertrauen gegeben hat, alle Facetten meiner Persönlichkeit zu erforschen.“ Auf die Frage, ob sie und Antonoff Kinder wollen, antwortete Qualley knapp: „Ja, auf jeden Fall.“ Um danach dann zu verkünden, dass sie nicht weiter über ihr Privatleben reden möchte.