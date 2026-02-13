Vorteilswelt
Sexy Coverfoto

Margaret Qualley trägt nichts als ein Handtuch!

Society International
13.02.2026 16:00
Margaret Qualley trägt am Cover der „Vanity Fair“ nur ein Handtuch.
Margaret Qualley trägt am Cover der „Vanity Fair“ nur ein Handtuch.(Bild: Krone KREATIV/www.pps.at, Vanity Fair)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

„Ich war schon immer sehr auf Liebe ausgerichtet“. Sie enthüllt nicht nur sich, sondern auch einen seltenen Einblick in ihre Ehe. Für das Magazin „Vanity Fair“ ließ Margaret Qualley tief blicken, vor allem auf dem Cover. Auf diesem trägt sie nichts weiter als ein Handtuch mit dem „I Love New York“-Logo.

Die 31-Jährige, die sonst nie über öffentlich über ihr Privatleben spricht, ließ sich im Heft ein paar Einblicke in ihr Leben mit dem Musikproduzenten Jack Antonoff entlocken: „Ich habe immer nach meinem Seelengefährten gesucht – und dann habe ich Jack kennengelernt.“ D

Wer sie unterstützt
Die Tochter von Schauspielerin Andie McDowell hatte dem 41-Jährigen im August 2023 das Ja-Wort gegeben. Im Interview schwärmte sie über die Unterstützung, die sie von ihrem Mann bekommt: „Jack hat mir auf jeden Fall geholfen, in dem er mir mehr Selbstvertrauen gegeben hat, alle Facetten meiner Persönlichkeit zu erforschen.“ Auf die Frage, ob sie und Antonoff Kinder wollen, antwortete Qualley knapp: „Ja, auf jeden Fall.“ Um danach dann zu verkünden, dass sie nicht weiter über ihr Privatleben reden möchte.

Später lieferte sie laut „Vanity Fair“ dann doch noch weitere persönliche Details per Textnachricht nach. Die Frage, was sie im Leben am liebsten hat, beantwortete sie mit: „Ich liebe meinen Mann, meine Familie. Ich liebe Tanzen und Pferde. Ich liebe den Mond. Glücklich zu weinen ist das Beste.“

Wen sie in Dessous verführt
Qualley ist zudem ein Fan von Tara Brach, die buddhistische Mediation unterrichtet, Hörbüchern und „alles, was Jack (an Musik) schreibt“. In seinem neuesten Musikvideo „You and Forever“ ist sie auch zu sehen! Verführerisch tanzt sie in zarten Dessous vor dem Fenster einer Wohnung. Während sie sich geschmeidig zur Musik bewegt, irrt er mit kahl geschorenem Kopf durch die Straßen, spricht mit sich selbst und wirkt innerlich zerrissen.

Wo sie sterben will
Auch weibliche Freundschaften sind der „Once Upon a Time in Hollywood“-Schönheit „absolut heilig“. Ihr größtes Ziel: „Ich muss unbedingt lernen, wie man Auto mit Kupplung fährt. Mein Bruder hat versucht, es mir beizubringen – aber ich war erst 12 und ich hab’s nicht hinbekommen.“ Qualley hat sich zudem auch schon über ihren Tod Gedanken gemacht. Sie denkt allerdings nicht über das „Wann“ sondern nur über das „Wo“ nach: „Ich will auf einer Farm sterben!“

Society International
13.02.2026 16:00
