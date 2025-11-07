Andie MacDowells Tochter feiert Halloween-Hochzeit

Bei einem Fotoshooting hat es einst zwischen Rainey Qualley und Fotograf Tony Wilson gefunkt. Jetzt feierte die Tochter von Andie MacDowell in den kalifornischen Bergen ihre Traumhochzeit. Und die war zwar alles andere als traditionell, dafür aber einfach nur schaurig schön!
Liebe auf den ersten Blick sei es bei Tony nicht gewesen, gab Rainey Qualley im Interview mit der „Vogue“ unumwunden zu. Erst beim zweiten Treffen habe es gefunkt: „Als er mich ein paar Jahre später im Café Triste in Los Angeles wiedersah, fragte er mich nach einem Date, und das war’s!“
Paar wollte „lustige, gruselige“ Hochzeit
Ihre Liebe haben die 36-Jährige und ihr nunmehr Ehemann im letzten Jahr schließlich öffentlich gemacht, die Geburt von Tochter Bluebell Coyote Wilson im Dezember machte das Glück perfekt. Oder jedenfalls fast ...
Hier können Sie sich durch die Bilder der schaurig schönen Hochzeit von Rainey Qualley mit Tony Wilson klicken:
Denn unter dem Vorwand, ein Babybauch-Shooting mit seiner Liebsten zu machen, hielt Tony im letzten Jahr nämlich um die Hand der Promi-Tochter an. Und die verriet jetzt: „Wir wussten von Anfang an, dass wir eine Halloween-Hochzeit wollten, und dieses Motto hat die ganze Planung spannend und zielgerichtet gemacht. Wir haben gemeinsam und jeder für sich Pinterest-Boards erstellt und uns immer wieder neue Ideen ausgedacht, um die Feier so lustig, gruselig, wunderschön, witzig und romantisch wie möglich zu gestalten.“
Romantisches Secondhand-Brautkleid
Die Bilder, die Qualley selbst sowie die „Vogue“ jetzt auf Instagram veröffentlichten, begeistern nun die Fans. Denn die Schauspielerin und Sängerin schritt nicht etwa als Zombie-Braut vor den Altar. Sie entschied sich für einen verträumten und leicht mystischen Look.
Wie Qualley verriet, habe sie schon kurz nach der Geburt ihrer Tochter mit der Suche nach dem perfekten Kleid begonnen. In einem Secondhand-Laden für Brautmode sei sie schließlich fündig geworden: „Es war ein Laufstegmodell, also noch nicht von einer Braut getragen worden, galt aber trotzdem als Secondhand.“
Die Schauspielerin teilte weitere Eindrücke ihrer Traumhochzeit – hier zum Durchklicken:
Auch an die Hochzeitstraditionen wollte sich Qualley bei ihrer Halloween-Trauung halten. Deshalb habe ihre Schwiegermutter eine Kette aus einem Familienerbstück anfertigen lassen, während ihre Schwester ihr antike Diamantohrringe geliehen habe. In ihre Stiefel wurden schließlich blaue Schnürsenkel gefädelt.
Für Aufsehen sorgte aber vor allem der Schleier der Braut – nicht zuletzt, weil dieser eine emotionale Bedeutung für Rainey hatte. Für ihren Schleier wurde nämlich Spitze vom antiken Hochzeitsschal ihrer Mutter eingearbeitet.
Mama kam als Krähenkönigin, Papa als Skelett
Dass die Hochzeitsgäste das Motto sehr ernst genommen haben, das beweisen unter anderem die Fotos, die die „Vogue“ veröffentlichte. Zu sehen ist da etwa auch Andie MacDowell als mystische Krähenkönigin, während ihre Enkelin Bluebell als herziger Fuchs verkleidet war. Brautvater Paul Qualley hingegen führte seine Tochter in einem Skelett-Kostüm vor den Altar. Und die Brautjungfern waren als Hexen verkleidet, während die Trauzeugen als Warlocks kamen.
So viel ist also fix: Diese Hochzeit wird weder das Brautpaar, noch die Hochzeitsgäste jemals vergessen ...
