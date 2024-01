Margaret Qualley eröffnete Chanel-Show in Paris

Die Tochter von Andie MacDowell eröffnete am Dienstag die Modenschau von Chanel in Paris in einem weißen Look, der nicht nur aus einer ikonischen Chanel-Tweed-Jacke bestand, sondern auch aus einem Tüllkragen, einem Minirock und weißen Strümpfen. Einzig die Schleife, die Qualley im Haar trug, sowie ihre Sandaletten waren schwarz.