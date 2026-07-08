Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Europa und die Welt

Tischtennis-Youngster peilt große Ziele an

Salzburg: Sport-Nachrichten
08.07.2026 20:00
Sophia Pichler (15) startet in ihre zweite Jugend-EM.
Sophia Pichler (15) startet in ihre zweite Jugend-EM.(Bild: Gerhard Palnstorfer)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Mit ihren erst 15 Jahren zählt Sophia Pichler zu den größten Talenten des heimischen Tischtennissports. Die Salzburgerin greift ab Freitag bei der Jugend-EM in Portugal an und ist dabei eine von fünf Mozartstädtern im 14-köpfigen österreischischen Kader.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Mit 14 österreichischen Spielerinnen und Spielern hob am Mittwoch der Flieger in Richtung Portugal ab, wo ab Freitag die Jugend-Europameisterschaften im Tischtennis stattfinden. Unter ihnen befinden sich gleich fünf Akteure aus Salzburg. Neben Julia Duer, Benjamin Bian, Julian Rzihauschek und Joshua Sams checkte auch Sophia Pichler ein.

Zitat Icon

Die Vorfreude ist extrem groß und ich hoffe, dass wir alle gut abliefern.

Sophia PICHLER, Tischtennisspielerin

Bild: Andreas Tröster

Für die 15-Jährige ist es bereits die zweite EM, an der sie teilnimmt. „Die Vorfreude ist extrem groß und ich hoffe, dass wir alle gut abliefern“, sagte die Tischtennis-Spielerin im Gespräch mit der „Krone“. Ihre Ziele in Südeuropa sind dabei recht hoch gesteckt.

15-jährige Sophia Pichler macht Altersunterschied nichts aus
„Im Einzel peile ich das Achtelfinale an. Im Doppel hoffe ich, dass es das Halbfinale wird, und im Mixed-Doppel wäre ein Viertelfinale überragend“, gab sich die Nachwuchshoffnung positiv. Dass sie mit ihren erst 15 Jahren die Jüngste im Team ist, macht ihr nichts aus.

Lesen Sie auch:
Nach 16 Siegen in Serie und dem Titel in der 1. Klasse Nord „Team des Jahres“ geworden: USV ...
Im Casino Salzburg
Statt zum Training ging es zur „Krone“-Gala
08.07.2026

„Wir hatten zuletzt zwei Trainingslager in Linz und Stockerau, in denen wir gemeinsam trainiert haben. Da merkt man eigentlich keinen Unterschied, und die Stimmung ist auch sehr gut“, schilderte die SSM-Schülerin, die von einer großen Zukunft träumt. „Wenn es so gut weiterläuft, möchte ich will in Europa und der Welt weit vorne sein!“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg: Sport-Nachrichten
08.07.2026 20:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Airbus im Landeanflug von Rakete getroffen
143.883 mal gelesen
Ein Airbus A319 der Delta Airlines wurde während des Landeanflugs auf Chicago von einer ...
Wien
Drama in Lokal: Wiener Szenegastronom tot gefunden
120.707 mal gelesen
Das bekannte Café Engländer in Wien
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Rache“ bei der WM: Fußball-Welt feiert USA-Aus
87.513 mal gelesen
Bitteres 1:4 gegen Belgien – die USA ist draußen.
Außenpolitik
Trump setzt Verwirrspiel um Iran-Eskalation fort
1065 mal kommentiert
Donald Trump hat die Waffenruhe für beendet erklärt und kündigt „eine harte Nacht“ für den Iran ...
Kolumnen
Der „blaue Brief“ für die Regierung ist unterwegs
950 mal kommentiert
Der überwiegende Teil der Regierung schafft im großen „Krone“-Zeugnis bisher lediglich ein ...
Außenpolitik
Sogar Frauen schlägern sich schon um Benzin
898 mal kommentiert
Nach stundenlangem Warten hielt sie endlich den Zapfhahn in ihren Händen – und wollte ihn nie ...
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
Europa und die Welt
Tischtennis-Youngster peilt große Ziele an
Im Casino Salzburg
Statt zum Training ging es zur „Krone“-Gala
Zwölf Spieler weg!
Red Bull Salzburg fährt absoluten Knallhart-Kurs
Alle Spieler dahin?
Sponsor weg! Salzburgligist in schwerer Finanznot
Für Judo-Talent
Nach erstem EM-Bronze gab es einen Blumen-Empfang

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf