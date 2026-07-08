Tischtennis-Youngster peilt große Ziele an

Mit ihren erst 15 Jahren zählt Sophia Pichler zu den größten Talenten des heimischen Tischtennissports. Die Salzburgerin greift ab Freitag bei der Jugend-EM in Portugal an und ist dabei eine von fünf Mozartstädtern im 14-köpfigen österreischischen Kader.
Mit 14 österreichischen Spielerinnen und Spielern hob am Mittwoch der Flieger in Richtung Portugal ab, wo ab Freitag die Jugend-Europameisterschaften im Tischtennis stattfinden. Unter ihnen befinden sich gleich fünf Akteure aus Salzburg. Neben Julia Duer, Benjamin Bian, Julian Rzihauschek und Joshua Sams checkte auch Sophia Pichler ein.
Die Vorfreude ist extrem groß und ich hoffe, dass wir alle gut abliefern.
Sophia PICHLER, Tischtennisspielerin
Bild: Andreas Tröster
Für die 15-Jährige ist es bereits die zweite EM, an der sie teilnimmt. „Die Vorfreude ist extrem groß und ich hoffe, dass wir alle gut abliefern“, sagte die Tischtennis-Spielerin im Gespräch mit der „Krone“. Ihre Ziele in Südeuropa sind dabei recht hoch gesteckt.
15-jährige Sophia Pichler macht Altersunterschied nichts aus
„Im Einzel peile ich das Achtelfinale an. Im Doppel hoffe ich, dass es das Halbfinale wird, und im Mixed-Doppel wäre ein Viertelfinale überragend“, gab sich die Nachwuchshoffnung positiv. Dass sie mit ihren erst 15 Jahren die Jüngste im Team ist, macht ihr nichts aus.
„Wir hatten zuletzt zwei Trainingslager in Linz und Stockerau, in denen wir gemeinsam trainiert haben. Da merkt man eigentlich keinen Unterschied, und die Stimmung ist auch sehr gut“, schilderte die SSM-Schülerin, die von einer großen Zukunft träumt. „Wenn es so gut weiterläuft, möchte ich will in Europa und der Welt weit vorne sein!“
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