Tischtennis-Youngster peilt große Ziele an

„Wir hatten zuletzt zwei Trainingslager in Linz und Stockerau, in denen wir gemeinsam trainiert haben. Da merkt man eigentlich keinen Unterschied, und die Stimmung ist auch sehr gut“, schilderte die SSM-Schülerin, die von einer großen Zukunft träumt. „Wenn es so gut weiterläuft, möchte ich will in Europa und der Welt weit vorne sein!“