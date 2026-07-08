Kein Hauptsponsor – aber um 50 Prozent mehr Budget

Kadermäßig ist Austria Lustenau gut unterwegs, bis auf zwei Positionen steht das Team. Ähnlich die Situation, was die Sponsoren betrifft. „Zwar haben wir keinen Hauptsponsor, sind dafür aber sehr breit aufgestellt, haben viele treue Unterstützer“, erklärt Geschäftsführer Vincent Baur, für den die Vorbereitung auf die neue Saison immer die intensivste Zeit ist. Der 44-Jährige ist seit 2013 beim Verein angestellt, seine Aufgabe liegt unter anderem auch in der Koordination der To-dos.