Nächste EU-Klage gegen Ungarn wegen Markteingriffe

Ungarn bereits wegen Zwangsrabatten verurteilt

Die Festsetzung von Höchstpreismargen und die Verpflichtung, die gleichen Mengen der betreffenden Produkte zu verkaufen, führe bei den betroffenen Unternehmen zu Verlusten und nehme neuen Marktteilnehmern jeglichen Anreiz, sich in Ungarn niederzulassen, erklärte die EU-Kommission. Zuvor hatte Ungarn Supermarktketten zeitweise zu Zwangsrabatten gezwungen, um die hohe Inflation im Land etwas zu dämpfen. Die Zwangsrabatte wurden kürzlich vom EuGH als rechtswidrig eingestuft. Die ungarische Margenbeschränkung kostete der Spar-Gruppe im Vorjahr umgerechnet rund 30 Mio. Euro und die ungarische Sondersteuer für Supermärkte rund 80 Mio. Euro.