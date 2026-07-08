Diese Traditionsfirma in Hallein wird geschlossen

Über das Unternehmen war am 18. Juni am Landesgericht Salzburg ein Konkursverfahren eröffnet worden. Betroffen sind 37 Dienstnehmer und 207 Gläubiger, die Passiva liegen bei rund 4,29 Millionen Euro. Als Ursachen wurden Lieferkettenprobleme, stark gestiegene Einkaufspreise und Verzögerungen bei Aufträgen genannt. Auch die Suche nach einem Investor blieb ohne Erfolg.