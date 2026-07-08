„Ich hätte es gerne noch einmal gemacht“, gibt Hillinger im „Krone“-Gespräch zu. Er hat den Rechnungshof nach dem Finanzskandal nicht nur inhaltlich wieder auf Spur gebracht. In seiner Amtszeit gab es auch eine deutliche Aufstockung bei den Prüfern, die die Arbeit der Landesregierung überwachen.