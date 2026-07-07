Sponsor weg! Salzburgligist in schwerer Finanz-Not

Demnach erhielten alle Spieler die Freigabe, sich noch im Laufe des bis zum 15. Juli laufenden Transferfensters einen neuen Verein zu suchen. „Für mich ist das sehr schwer. Die Mannschaft war großartig. Die Meldung, dass der Sponsor ausfällt, hat mich wie ein Schlag getroffen“, schilderte Wallner. Der Obmann habe in den vergangenen 24 Stunden versucht, das Geld anderweitig aufzutreiben – vergeblich! „Da darf man am Ende auch niemandem böse sein, wenn ich anrufe und frage, ob man mal eben ein paar Tausend Euro übrig hat“, meinte der Klubchef.