Red Bull Salzburg fährt absoluten Knallhart-Kurs

Den Salzburgern werden auch die Treffer von Travis St. Denis fehlen. Der quirlige Stürmer kam in der vergangenen Saison als Raubein von den Straubing Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) und arbeitete sich in das System der Salzburger ein. In 51 Partien verbuchte er 21 Tore und 24 Torvorlagen. Laut „Krone“-Informationen könnte der Kanadier allerdings in der Liga bleiben und wurde zuletzt immer wieder mit einem Wechsel nach Südtirol in Verbindung gebracht.