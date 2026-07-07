Red Bull Salzburg fährt absoluten Knallhart-Kurs

Zwölf Abgänge, nur vier Zugänge! Die Kaderplanung beim ehemaligen Eishockey-Serienmeister Red Bull Salzburg läuft zwar auf Hochtouren, gestaltet sich allerdings in puncto neuem Spielermaterial zähflüssig. Am Dienstag verkündeten die Eisbullen erneut drei Abgänge. Zwei davon zählten jahrelang zu den wichtigsten Mauern der Mozartstadt.
Der ehemalige Eishockey-Serienmeister Red Bull Salzburg misst derzeit seinen Kader radikal aus. Besonders bei den Importspielern wollte man nach der Katastrophen-Saison unter dem erfolglosen Ex-Cheftrainer Manny Viveiros ordentlich nachlegen. Und genau das tut man jetzt. Bislang stehen mit Adam Brooks, Wyatt Kalynuk, Jayden Lee und Olivier Galipeau erst vier Neuzugänge fest. Am Dienstag wurde mit Tyler Lewington, Troy Bourke und Travis St. Denis das ganze Dutzend Abgänge fixiert.
Trio weg! Lewington, Bourke und St. Denis müssen gehen
Nach Informationen des Klubs sollen alle drei keine neuen Vertragsangebote mehr erhalten haben. Besonders der Abgang von Troy Bourke reißt bei den Eisbullen eine Lücke. In den vergangenen vier Spielzeiten zählte der kanadische Fanliebling, der sogar eine eigene Fankurve hatte, mit 59 Toren und 88 Vorlagen in insgesamt 181 Spielen zu den absoluten Grundmauern der Mozartstädter.
Den Salzburgern werden auch die Treffer von Travis St. Denis fehlen. Der quirlige Stürmer kam in der vergangenen Saison als Raubein von den Straubing Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) und arbeitete sich in das System der Salzburger ein. In 51 Partien verbuchte er 21 Tore und 24 Torvorlagen. Laut „Krone“-Informationen könnte der Kanadier allerdings in der Liga bleiben und wurde zuletzt immer wieder mit einem Wechsel nach Südtirol in Verbindung gebracht.
Auch bei Tyler Lewington, der ebenso wie „Cowboy“ Bourke im Sommer 2022 an die Salzach kam, wiegt die Entscheidung über eine Trennung schwer. Der 31-Jährige feierte mit den Bulls drei Titel in Folge und zählte in der Verteidigung zu den Aufräumern und echte Stütze in der Verteidigung.
Red Bull Salzburg braucht einige Schachzüge
Alles in allem ziehen die Verantwortlichen der Salzburger, die der „Krone“ am Dienstag nicht für ein Statement zur Verfügung standen, ihren knallharten Kurs schonungslos durch. Um in der kommenden Saison wieder im Konzert der Großen mitspielen zu können, sind mehrere gute Schachzüge der Kaderplaner zweifellos unumgänglich.
Der Aktuelle Kader im Überblick:
Tor: David Kickert (Aut), Atte Tolvanen (Fin/Aut).
Abwehr: Olivier Galipeau (Kan), Lukas Hörl (Aut), Wyatt Kalynuk (Kan), Jayden Lee (Kan), Nash Nienhuis (Kan/Usa/Aut), Dennis Robertson (Kan/Irl).
Sturm: Luca Auer (Aut), Florian Baltram (Aut), Mathias Böhm (Aut), Adam Brooks (Kan), Peter Hochkofler (Aut), Mario Huber (Aut), Benjamin Nissner (Aut), Michael Raffl (Aut), Thomas Raffl (Aut), Peter Schneider (Aut), Ali Wukovits (Aut).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.