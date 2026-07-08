Auto kracht frontal gegen Strommast bei Helming

Ein Pkw prallte am Dienstag zwischen Erka und Helming in der Gemeinde Köstendorf frontal gegen einen Strommast. Das Rote Kreuz versorgte den Lenker, der Netzbetreiber schaltete die Stromversorgung ab. 20 Feuerwehrkräfte sicherten die Unfallstelle.
Ein Pkw ist am Dienstag zwischen Erka und Helming frontal gegen einen Strommast geprallt. Das Rote Kreuz übernahm die Versorgung des Fahrers. Weil der Wagen einen Strommast getroffen hatte, veranlasste der Netzbetreiber die Abschaltung der Stromversorgung.
20 Einsatzkräfte des Löschzugs Köstendorf sicherten die Unfallstelle ab und leiteten den Verkehr um. Zudem unterstützten sie das Abschleppunternehmen bei der Bergung des Fahrzeugs. Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet.
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