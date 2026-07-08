150 Einsatzkräfte fanden abgängige Frau im Wald

Um 17.20 Uhr dann die Erleichterung: Ein Suchtrupp der Feuerwehr fand die Vermisste in einem dicht bewachsenen Waldstück. Der Rettungsdienst übernahm die Erstversorgung und brachte die Frau anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Hintergründe zum Verschwinden der Frau und zum Auffindungsort sind noch offen.