150 Einsatzkräfte fanden abgängige Frau im Wald

Eine seit dem Montag vermisste Frau löste am Dienstag in Bürmoos (Salzburg) eine groß angelegte Suchaktion aus. Rund 150 Einsatzkräfte durchkämmten Wälder, Freiflächen und Gewässerbereiche. Am späten Nachmittag wurde die Frau gefunden und ins Krankenhaus gebracht.
Stundenlang kämpften sich Helfer durch Wälder, dichtes Gebüsch und schwer zugängliches Gelände. Am Dienstag wurde in Bürmoos nach einer Frau gesucht, die bereits seit dem Vortag vermisst war.
Polizei, mehrere Feuerwehren, Drohnenteams, Suchhunde, das Feuerwehrboot Bergheim und die Jägerschaft weiteten die Suche immer weiter aus. Insgesamt standen rund 150 Kräfte im Einsatz. Sie kontrollierten Waldgebiete, Freiflächen und Gewässerbereiche.
Um 17.20 Uhr dann die Erleichterung: Ein Suchtrupp der Feuerwehr fand die Vermisste in einem dicht bewachsenen Waldstück. Der Rettungsdienst übernahm die Erstversorgung und brachte die Frau anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Hintergründe zum Verschwinden der Frau und zum Auffindungsort sind noch offen.
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