Nach Skandalen: Neuer Chef für Salzburgs Tourismus

Bereits Ende Jänner musste Beate Kassner ihren Platz an der Spitze der Salzburg Tourismus GmbH (TSG) räumen. Nun steht fest, wer künftig die Geschicke des Unternehmens lenken wird. Ausgewählt wurde dafür Gregor Matjan. Der Wiener und Wahl-Mattseer ist derzeit Tourismus-Vorstand im bayerischen Ruhpolding und wird ab dem ersten November die skandalgeplagte TSG leiten.