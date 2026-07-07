Nach Skandalen: Neuer Chef für Salzburgs Tourismus

Skandale, explodierende Kosten beim „Blick von außen“ durch eine Hamburger Agentur auf den Tourismus der Stadt Salzburg und eine Geschäftsführerin, die nach nur einem Jahr ihren Hut nehmen musste: Die heftig in die Kritik geratene Salzburg Tourismus GmbH hat jetzt einen neuen Chef.
Bereits Ende Jänner musste Beate Kassner ihren Platz an der Spitze der Salzburg Tourismus GmbH (TSG) räumen. Nun steht fest, wer künftig die Geschicke des Unternehmens lenken wird. Ausgewählt wurde dafür Gregor Matjan. Der Wiener und Wahl-Mattseer ist derzeit Tourismus-Vorstand im bayerischen Ruhpolding und wird ab dem ersten November die skandalgeplagte TSG leiten.
Dort rumort es seit dem Abgang des Langzeit-Chefs Bert Brugger. So hielt sich dessen Nachfolgerin Beate Kassner nur ein Jahr. Sie wurde interimistisch von Convention-Bureau-Chefin Heidi Strobl abgelöst – die sich auch um den fixen Posten als TSG-Chefin beworben hatte.
Aktuell kämpft die TSG mit Vorwürfen über explodierende Kosten bei der „Vision 2040“ – der Tourismusstrategie für die kommenden 14 Jahre. Diese betragen nun stolze 460.000 Euro, statt ursprünglich geplanter 200.000 Euro.
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