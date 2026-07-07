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Explodierende Kosten

Nach Skandalen: Neuer Chef für Salzburgs Tourismus

Salzburg
07.07.2026 23:00
Eine neue Person zeichnet künftig für die Geschicke der Salzburg Tourismus GmbH verantwortlich.
Eine neue Person zeichnet künftig für die Geschicke der Salzburg Tourismus GmbH verantwortlich.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Skandale, explodierende Kosten beim „Blick von außen“ durch eine Hamburger Agentur auf den Tourismus der Stadt Salzburg und eine Geschäftsführerin, die nach nur einem Jahr ihren Hut nehmen musste: Die heftig in die Kritik geratene Salzburg Tourismus GmbH hat jetzt einen neuen Chef.

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Bereits Ende Jänner musste Beate Kassner ihren Platz an der Spitze der Salzburg Tourismus GmbH (TSG) räumen. Nun steht fest, wer künftig die Geschicke des Unternehmens lenken wird. Ausgewählt wurde dafür Gregor Matjan. Der Wiener und Wahl-Mattseer ist derzeit Tourismus-Vorstand im bayerischen Ruhpolding und wird ab dem ersten November die skandalgeplagte TSG leiten.

Dort rumort es seit dem Abgang des Langzeit-Chefs Bert Brugger. So hielt sich dessen Nachfolgerin Beate Kassner nur ein Jahr. Sie wurde interimistisch von Convention-Bureau-Chefin Heidi Strobl abgelöst – die sich auch um den fixen Posten als TSG-Chefin beworben hatte.

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