Porsche-Villa: Promis wollen unbedingt zuschlagen

Salzburgs früherer Bürgermeister Heinz Schaden spricht sich an erster Stelle für die Übernahme der öffentlichen Hand aus und legte nun seine Konzeptideen vor. Demnach soll die Universität Salzburg als Trägerin auftreten und in der Villa ein Museum, das Stefan-Zweig-Zentrum, Veranstaltungen sowie ein internationales Autorenprogramm vereinen.