PV-Anlage am Berg ist jetzt in den Startlöchern

Der Hang liegt im Bereich Kreuzkogel auf einem rund 30 Grad steilen Südhang ganz in der Nähe der Bergstation der Panoramabahn. Bei einer Befragung im Ort sprachen sich zuletzt zwei Drittel für das Projekt aus. Andexer: „Die Zufahrtswege sind alle da. Man braucht keine zusätzliche Eingriffe in die Natur.“ Die Paneele seien auch kaum einsehbar.