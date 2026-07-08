Traditions-Bahnhof ist jetzt fertig modernisiert

Doch nach zwei Jahren Bauzeit ist es endlich geschafft: Der Bahnhof präsentiert sich jetzt als moderne Mobilitätsdrehscheibe. Insgesamt flossen rund 23,1 Millionen Euro in den Umbau, davon 4,5 Millionen vom Land Salzburg und 2,2 Millionen von der Gemeinde. Zwei neue Aufzüge, ein taktiles Leitsystem, modernisierte Fahrgastinformationen und ein sanierter Personentunnel ermöglichen nun einen weitgehend barrierefreien Zugang. Der Inselbahnsteig wurde für moderne Fernverkehrszüge umgebaut und mit Überdachung sowie Wartebereich ausgestattet.