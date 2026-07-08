Betrüger kassieren bei 61-Jähriger zweimal ab

Erst lockte ein falscher Verehrer mit Liebesversprechen, dann meldete sich ein angeblicher Bankmitarbeiter. Eine 61-jährige Pinzgauerin überwies mehrfach Geld und verlor auch ein teures Handy. Der Schaden ist beträchtlich ...
Erst spielte ein Unbekannter den verliebten Verehrer, später schlug ein falscher Bankmitarbeiter zu: Eine 61-jährige Pinzgauerin lernte im April 2025 über eine Dating-Plattform einen Mann kennen. Er täuschte Gefühle vor und brachte sie dazu, Geld zu überweisen und ein teures Mobiltelefon zu verschicken. So entstand ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.
Anfang Juli wurde die Frau erneut betrogen. Ein Anrufer behauptete, wegen angeblicher Stornierungen am Konto ihres Sohnes seien Überweisungen nötig. Die Pinzgauerin folgte den Anweisungen und verlor dadurch zusätzlich einen vierstelligen Betrag.
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