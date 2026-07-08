Betrüger kassieren bei 61-Jähriger zweimal ab

Erst spielte ein Unbekannter den verliebten Verehrer, später schlug ein falscher Bankmitarbeiter zu: Eine 61-jährige Pinzgauerin lernte im April 2025 über eine Dating-Plattform einen Mann kennen. Er täuschte Gefühle vor und brachte sie dazu, Geld zu überweisen und ein teures Mobiltelefon zu verschicken. So entstand ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.