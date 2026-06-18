Fahrzeugbauer schlittert in Millionen-Pleite

Über die Trilety GmbH aus Hallein wurde am Donnerstag am Landesgericht Salzburg ein Konkursverfahren eröffnet. Das Unternehmen entwickelt und baut Fahrzeugaufbauten für Straßen- und Schienenreinigung. Die Schulden liegen bei rund 4,29 Millionen Euro. Betroffen sind 37 Dienstnehmer und 207 Gläubiger.
Der Halleiner Spezialbetrieb für Reinigungsfahrzeuge ist insolvent. Am Donnerstag wurde über das Vermögen der Trilety GmbH mit Sitz am Schwarzbergweg ein Konkursverfahren am Landesgericht Salzburg eröffnet. Das Unternehmen plant, entwickelt und baut Aufbauten für Straßen- und Schienenreinigung, meist für kommunale Auftraggeber.
Betroffen sind 37 Dienstnehmer und 207 Gläubiger, die Passiva liegen bei rund 4,29 Millionen Euro. Als Ursachen nennt das Unternehmen Folgen der Corona-Pandemie, gestörte Lieferketten, längere Lieferzeiten, stark gestiegene Einkaufspreise und neuerliche Probleme auf Lieferantenseite. Aufträge konnten dadurch nicht wie geplant abgearbeitet werden.
Eine Investorensuche brachte zwar Interesse, aber keinen Einstieg. Masseverwalter ist Rechtsanwalt Johannes Hirtzberger.
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