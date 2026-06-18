Fahrzeugbauer schlittert in Millionen-Pleite

Der Halleiner Spezialbetrieb für Reinigungsfahrzeuge ist insolvent. Am Donnerstag wurde über das Vermögen der Trilety GmbH mit Sitz am Schwarzbergweg ein Konkursverfahren am Landesgericht Salzburg eröffnet. Das Unternehmen plant, entwickelt und baut Aufbauten für Straßen- und Schienenreinigung, meist für kommunale Auftraggeber.