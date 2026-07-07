Seniorin überschlägt sich mit ihrem Auto

Die über 80-jährige Lenkerin war gegen 9.40 Uhr mit ihrem Pkw auf dem Hohlweg bergwärts unterwegs. Weil sie eine Linksabbiegung verpasste, versuchte sie, mit ihrem Pkw zurückzusetzen. Dabei geriet die Seniorin mit dem Fahrzeug auf eine Böschung und prallte in weiterer Folge gegen einen Gartenzaun. Das Auto kippte um, überschlug sich und kam quer zur Fahrbahn auf der Fahrerseite zum Liegen.