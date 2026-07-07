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Aus Pkw befreit

Seniorin überschlägt sich mit ihrem Auto

Vorarlberg
07.07.2026 14:11
(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ein missglücktes Fahrmanöver endete am Dienstag für eine betagte Lenkerin in Klaus mit einem Überschlag. Ihr Pkw kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Die Frau musste von der Feuerwehr aus dem demolierten Wagen befreit werden.

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Die über 80-jährige Lenkerin war gegen 9.40 Uhr mit ihrem Pkw auf dem Hohlweg bergwärts unterwegs. Weil sie eine Linksabbiegung verpasste, versuchte sie, mit ihrem Pkw zurückzusetzen. Dabei geriet die Seniorin mit dem Fahrzeug auf eine Böschung und prallte in weiterer Folge gegen einen Gartenzaun. Das Auto kippte um, überschlug sich und kam quer zur Fahrbahn auf der Fahrerseite zum Liegen.

(Bild: Mathis Fotografie)

Durch Heckklappe befreit
Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehren Klaus und der Stützpunktfeuerwehr Rankweil befreiten die Frau schonend über die Heckklappe aus ihrer misslichen Lage. Sie wurde nach der Erstversorgung dem Notarzt übergeben.

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