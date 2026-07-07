640.000 Euro Schulden angehäuft

Über der CDP GmbH in Lauterach (Vorarlberg) kreist der Pleitegeier, das Unternehmen steht mit über 600.000 Euro in der Kreide. Das Konkursverfahren wurde bereits eröffnet.
Keine guten Aussichten gibt es für die CDP GmbH in Lauterach: Der Betrieb, der mit Kosmetik- und medizinischen Produkten handelt, ist in finanzielle Schieflage geraten. Am Landesgericht Feldkirch wurde das Konkursverfahren über das Vermögen der GmbH eröffnet. Das Unternehmen steht mit 640.000 Euro in der Kreide.
Zum Masseverwalter wurde Rechtsanwalt Andreas Droop aus Bregenz bestellt, Gläubiger können ihre Forderungen noch bis 1. Oktober über den KSV1870 anmelden.
Die Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung sei laut KSV1870 insbesondere auf den Umstand zurückzuführen, dass sich die Geschäftslage seit der Gründung der Gesellschaft im März 2025 nicht wie erwartet entwickelt habe. Die Gesellschafter hätten bis zuletzt versucht, das Unternehmen umzustrukturieren – letztlich erfolglos. Eine Unternehmensfortführung wird nicht angestrebt.
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