640.000 Euro Schulden angehäuft

Zum Masseverwalter wurde Rechtsanwalt Andreas Droop aus Bregenz bestellt, Gläubiger können ihre Forderungen noch bis 1. Oktober über den KSV1870 anmelden.

Die Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung sei laut KSV1870 insbesondere auf den Umstand zurückzuführen, dass sich die Geschäftslage seit der Gründung der Gesellschaft im März 2025 nicht wie erwartet entwickelt habe. Die Gesellschafter hätten bis zuletzt versucht, das Unternehmen umzustrukturieren – letztlich erfolglos. Eine Unternehmensfortführung wird nicht angestrebt.